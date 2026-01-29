'Savršeni' Petar i Karlo samo za Cafe: Nismo si konkurencija...

Peta sezona "Gospodina Savršenog" starta od ponedjeljka, 2. veljače, a mi smo uoči velikog početka na naš "vrući stolac" smjestili dvojicu novih frajera koji stižu na RTL-ove male ekrane - Zagrepčanina Karla i Kragujevčanina Petra.

Karlo Godec (27) bivši je rukometni reprezentativac, a Petar Rašić (29) svjetski model. Na našem su se snimanju odlično snašli ili, bolje rečeno - savršeno. Smijeha i dobre energije nije nedostajalo.



Čudesna i duhovita detektivska avantura s petero malih junaka u kina stiže 19. veljače, a anegdote sa seta otkrile su nam glavne zvijezde "Glavonje", koji ima i posebnu poruku. Živorad Tomić pogledao je novu Netflixovu seriju "Agatha Christie's Seven Dials".

O ljubavnom životu glumca Zvonimira Rogoza metropolom su kolale razne legende, iako se ženio tek dvaput. Sina Rafaela dobio je u 92. godini, a preminuo je 6. veljače 1988. u 102. godini. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.