815 KVADRATA

Luksuz na Kreti: Zavirite u vilu iz showa Gospodin Savršeni

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: rtl

U slobodnim trenucima između spojeva, djevojke će moći uživati sunčajući se u ogromnom vrtu i kupajući se u velikom vanjskom bazenu, a za sportske tipove tu su i teniski tereni

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' spremna je oduševiti gledatelje idealnom dozom romantike i drame, već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati i na RTL-u. Uz idiličnu kulisu sunčane Krete i brojnih otočkih lokacija, tu je i luksuzna vila u kojoj će boraviti kandidatkinje i u kojoj će se odvijati neki od najvažnijih trenutaka u showu.

Gospoda Savršeni, 29-godišnji model iz Kragujevca Petar Rašić i 27-godišnji Zagrepčanin, rukometaš i poduzetnik Karlo Godec, spremni su dočekati kandidatkinje na otoku Kreti i otvoriti im svoje srce, u nadi da će ih barem jedna od njih oboriti s nogu.

Snimanje domaćeg reality showa o kojem se najviše priča i komentira i ove se sezone odvijalo izvan granica Hrvatske. Nakon Rodosa, ovaj put uigrani produkcijski tim od 75 ljudi sezonu je kreirao na najvećem grčkom otoku Kreti, ponovno stavljajući RTL uz bok svjetskim produkcijama.

Foto: rtl

Iako se snimalo na više od 100 lokacija diljem otoka, na jednom će se posebnom mjestu ipak stvarati najviše drame, bit će najglasnije i najzabavnije, rađat će se prijateljstva i klanovi, napeto će se iščekivati Petar i Karlo, opušteno uživati u prvoj jutarnjoj kavi i svakom novom traču, ali i romantici. Riječ je o novoj luksuznoj vili u kojoj će boraviti kandidatkinje showa, ali i u kojoj će se održavati dobro poznati cocktail-partyji, kao i napete ceremonije dodjeljivanja ruža.

Na idiličnom brdašcu, u zelenilu i daleko od očiju javnosti, smještena je raskošna mediteranska rezidencija na 815 metara kvadratnih, koja će djevojkama, Petru i Karlu omogućiti potpunu privatnost za neometano druženje i uživanje.

Foto: rtl

Luksuzna bijela vila izvana je okružena zelenilom - cvijećem, palmama, čempresima i ostalim raznolikim biljem, dok njezin interijer odiše elegancijom i profinjenošću. U prostorijama prevladavaju svijetle nijanse, mramor, uz namještaj u smećkastim i zelenkastim tonovima te detalje poput buketa cvijeća, svijeća i brojnih umjetnina.

Ambiciozne, samouvjerene, svestrane i zanimljive kandidatkinje iz svih krajeva Lijepe Naše, regije, ali i Europe, ovdje će se vrlo brzo moći osjećati baš kao kod kuće.

U slobodnim trenucima između spojeva, djevojke će moći uživati sunčajući se u ogromnom vrtu i kupajući se u velikom vanjskom bazenu, a za sportske tipove tu su i teniski tereni.

Foto: rtl

Jedna od najvećih posebnosti ove vile svakako je očaravajući panoramski pogled na more i zaljev Souda kojem se ne nazire kraj. Zalasci sunca s nogu će oboriti i one najzahtjevnije, a mjesto je idealno za romantiku i poljupce tijekom toplih grčkih noći.

Sve ono što će se događati u vili, kao i u dvorištu, snimat će desetak kamera kako nijedan zanimljiv detalj ne bi promaknuo gledateljima, a tu su i tri drona koji će osigurati da ova grčka avantura bude doživljena iz baš svakog kutka i svake perspektive.

Foto: rtl

Iz produkcijskog tima novu sezonu 'Gospodina Savršenog' opisuju najemotivnijom i najintrigantnijom dosad, a zašto je to tako, gledatelji mogu provjeriti već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati i na RTL-u.

