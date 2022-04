'Savršeni' poslao Dijanu kući, zaplakala je i odbila ga zagrliti: 'Bila sam jedina iskrena ovdje!'

Karolina i Toni dolaze na koktel party, a Gospodin Savršeni poželio je prvo popričati sa Stankicom, koja ga fascinira zato što je u njegovu društvu uvijek vesela, puna razumijevanja, no volio bi vidjeti i njezinu drugu stranu.

- Pokušao sam joj dati do znanja da je u redu da je nekad i ljuta na mene - rekao je Toni, a Stankica je dodala kako je mislila da će u njihovu odnosu biti drukčije jer je mlađi od nje te da na početku nije mislila da će razviti osjećaje. Toniju je bilo bitno da se osjeća sigurno i zahvalio joj što je tako strpljiva te joj je dao ružu.

- Svaka djevojka ima svoj odnos i ne znam kakav je to odnos između ostalih djevojaka da bih rekla sad - sto posto sam sigurna da sam ja ta koju će on odabrati - zaključila je Stankica.

S Danijelom je razgovarao kako bi provjerio jesu li riješili sve što ih je mučilo, a ona mu je potvrdila da je sve po starom.

- I dalje mislim da između nas može biti vatromet, ali ona jako dobro zna mi za to treba taj emotivni dio - rekao je Toni, a djevojke smatraju kako Danijela ima dvije različite priče - njima priča kako želi kući, a onda bude oduševljena kad popriča s Tonijem.

Toni je potom pozvao Dijanu jer je želio ozbiljno razgovarati o njihovu odnosu. Dijana je bila jako emotivna i nije mogla sakriti suze zato što je smatrala da nije imala dovoljno vremena s njim.

- Svi ti spojevi koje smo imali kao da bi započeli s njezinim zamjeranjem što se nisu dogodili ranije i onda je sve to vodilo do male nervoze, kasnije ispričavanja, žaljenja, što ubije tu spontanost - rekao je Toni dok je Dijana smatrala da dosad nije pokazala pravu sebe, nego da je bila previše negativna.

Amra je bila sljedeća djevojka kojoj je Toni posvetio pažnju. Njihov je odnos prirodan i opušten jer se jedno drugome jako sviđaju, a nisu se mogli suzdržati od poljupca.

- Dala sam mu do znanja da mi se sviđa, što nikako nije u mom stilu, ali kad sam to već napravila, odlučila sam da mu još više dam do znanja da mi znači - rekla je, a Toni zaključio:

- Danas sam nekoliko puta osjetio da sjedim pored djevojke s kojom ću provesti ostatak svog života.

Kad se vratila među djevojke, priznala im je da su se poljubili, a Karolina je još jednom ponovila da će se to dogoditi samo ako nju odabere.

Započela je ceremonija, a vilu je napustila Dijana. Nije mogla sakriti suze, a kad ju je Toni htio pozdraviti, odbila je njegov zagrljaj.

- Bilo mi je jako teško kad je prošla pored mene. Hvala joj na svemu i stvarnoj joj od srca želim da pronađe ono što zaslužuje - rekao je Toni, a Karolina zaključila:

- Jedva čekam da sve poispadaju, jedna po jedna.

