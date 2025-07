Savršeni Šime za 24sata: Dobio sam crvenilo na snimanju spota s Majom. Ljubav? Otvoren sam

Kad ti se javi Maja Šuput i pita: 'Hoćeš li uskočiti u moj novi spot?', odgovaraš bez puno razmišljanja. Tako je Splićanin Šime Elez, javnosti poznat kao jedan od dvojice 'Gospodina Savršenih', završio usred Istre na snimanju spota za njezinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'.

- Super iskustvo. Dinamično, zabavno, a ekipa stvarno profesionalna. Maja ima zaraznu energiju i stvarno zna podići atmosferu. Eto, mogu reći da sam se okušao i u još jednoj ulozi - govori nam Šime.

Do suradnje je došlo brzo, bez puno planiranja.

- Poziv je stigao od Maje, iz vedra neba. Netko iz njezina tima dao je ideju, a s obzirom na to da u tom trenutku nije bilo ostalo puno vremena do početka snimanja, trebao sam brzo donijeti odluku. Na kraju je sve ispalo super, ako uzmemo u obzir na koliku je prišu bilo - kaže Elez.

Foto: PROMO

Snimali su na jednoj od najljepših lokacija u Istri, a atmosfera na setu bila je savršen balans između rada i gušta.

- Pomalo oboje. Cijeli dan smo snimali, punom parom, ali kad snimaš na takvoj lokaciji, ne možeš izbjeći da se osjetiš kao da si na kratkom odmoru. Ekipa i atmosfera su bili sjajni, mislim da to igra veliku ulogu u svakom projektu - ističe 'Gospodin Savršeni'.

Foto: PROMO

No puno sunca i skakanja u bazen ostavili su trag.

- Spot izgleda odlično i ako je cijena nekoliko dana crvenila i peckanja - prihvaćam. To je dio procesa, a rezultat vrijedi svake minute provedene na suncu. I svih 80 ponovljenih skokova u bazen - kaže Šime.

Foto: Privatni album

Maja je, pak, morala snimiti scenu u bazenu usred noći. Temperatura vode? Ne baš ugodna.

- Bilo je smijeha, naravno, ali Maja je to odradila bez puno drame. Nema kukanja na setu, znaš u što se upuštaš i prilagodiš se danu. Ako je teško, stisneš zube i odradiš posao do kraja. Mogao sam i ja zanovijetati da mi je vruće na suncu, ali ako je scena zamišljena na bazenu i treba biti seksi, odradiš to muški - ističe Elez.

A kakva je Maja kad se kamere ugase? Upravo onakva kakvom je svi vide, kaže Šime.

- Ista osoba, energična, duhovita, iskrena. Nema pretvaranja, točno je onakva kakvom je ljudi doživljavaju. Ne drži se visoko, ne glumi da je nedodirljiva. Baš žena iz naroda. Rekao bih i još opuštenija kad se kamere maknu - govori.

Foto: PROMO

Nakon objave spota i zajedničkih fotki, krenula su nagađanja o kemiji. Šime na to ima spreman odgovor: 'Ne smeta mi, ljudi vole komentirati i spajati. To je dio javnog prostora. Neki šalju poruke u inbox, neki istražuju, nekima su mater i ćaća zakazali tijekom odgoja, ali sve je to za ljude. Nasmijem se i ne predajem previše pozornosti tome, čekam da spot izađe. Tek onda će krenuti s teorijama zavjera, haha'.

Foto: PROMO

Na pozornost publike naviknuo je još otkad se pojavio u showu 'Gospodin Savršeni'.

- Donijelo mi je prepoznatljivost, to sigurno. Naravno da ponekad ljudi imaju očekivanja ili pretpostavke, ali svaki novi projekt je prilika da još više upoznam sebe i vidim što mi odgovara, a što ne - kaže Splićanin.

Na 'titulu' Gospodina Savršenog ne gleda kao teret.

- Prihvatio sam ga kao dio mog puta, a mogu reći i kao početak mog „javnog/medijskog“ puta. Ne definira me u potpunosti, ali ne bježim od toga jer mislim da se u nijednom segmentu osobnosti nisam drastično promijenio, samo isprofilirao. Show 'Gospodin Savršeni' mi je tu i pomogao jer sam dosta naučio o sebi i prihvatio činjenicu da rad na sebi ne znači samo raditi na vanjštini, puno je bitnije rasti i razvijati se kao karakter. A još uvijek učim i istražujem. Kako god okrenem, to je bilo lijepo poglavlje i otvorilo mi je mnoga vrata - priznaje Elez.

Foto: Privatni album

Ljubav? Ne forsira je, ali ne zatvara ni vrata.

- Kradu mi pažnju, ali sam i dalje slobodan. Otvoren sam za ono što dolazi, ali nisam u potrazi. Ako se dogodi, dogodi se. Fokus mi je trenutno na drugim stvarima - govori Šime kroz smijeh.

Planova ima, ali bez velikih očekivanja.

- Što Bog da i sreća junačka. Bitno mi je da ima smisla i da se u tome osjećam prirodno - zaključio je Šime Elez.

Foto: PROMO