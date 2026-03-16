ZA NAJBOLJEG SPOREDNOG GLUMCA

Sean Penn osvojio je treći Oscar, ali nije bio na dodjeli. Evo zašto

Sean Penn osvojio je treći Oscar, ali nije bio na dodjeli. Evo zašto
Penn je nagrađen za svoju izvedbu pukovnika Stevena J. Lockjawa u hvaljenoj političkoj drami Paula Thomasa Andersona "Jedna bitka za drugom"

Sean Penn (65) osvojio je svoj treći Oscar na 98. dodjeli nagrada Akademije, no holivudsku svečanost obilježio je njegov izostanak. Nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom" primio je umjesto njega prošlogodišnji laureat Kieran Culkin, a glumac se, prema pisanju New York Timesa, u to vrijeme navodno nalazio u Ukrajini, zemlji kojoj godinama pruža snažnu podršku. Ovim je kipićem ušao u elitni klub glumaca s tri osvojene nagrade za glumu.

Penn je nagrađen za svoju izvedbu pukovnika Stevena J. Lockjawa u hvaljenoj političkoj drami Paula Thomasa Andersona "Jedna bitka za drugom" (*One Battle After Another*). U filmu, koji je bio jedan od favorita večeri, utjelovio je nemilosrdnog i proračunatog vojnog stratega, opisanog kao "oličenje opresivnog režima".

Popis svih dobitnika Oscara 2026. pogledajte OVDJE

Iako je sezona nagrada bila neizvjesna, s obzirom na to da je Zlatni globus u istoj kategoriji pripao Stellanu Skarsgårdu, a nagrada kritičara Jacobu Elordiju, Pennova uloga na kraju je trijumfirala. U jakoj konkurenciji nadmašio je i svog kolegu iz filma Benicija Del Tora, kao i Delroya Linda ("Sinners") te spomenute Elordija ("Frankenstein") i Skarsgårda ("Sentimental Value").

Zanimljivo je da je Penn u jednom intervjuu priznao kako je isprva oklijevao pročitati scenarij.

'JEDNA BITKA ZA DRUGOM' Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti
Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti

​- Izašao sam iz tuša kasno jedne večeri i vidio scenarij na stolu. Pomislio sam, u redu, pročitat ću samo jednu stranicu. Počeo sam čitati i, ne znam, nakon pola stranice ili stranice, sjedio sam gol na podu, kapajući, i čitao dok se nisam osušio i završio - ispričao je glumac.

'Nije mogao doći ili jednostavno nije htio'

Kada je došlo vrijeme za proglašenje pobjednika, na pozornicu Dolby Theatrea stupio je Kieran Culkin, koji je prošle godine osvojio Oscara u istoj kategoriji za film "A Real Pain". Nakon što je pročitao Pennovo ime, Culkin se našalio na račun njegovog izbivanja.

​- Sean Penn večeras nije mogao biti ovdje - ili nije htio - pa ću ja preuzeti nagradu u njegovo ime.

Pennov nedolazak nije bio potpuno iznenađenje. Glumac se ranije nije pojavio ni na dodjeli nagrada BAFTA, kao ni na dodjeli nagrada glumačkog ceha (SAG Awards), gdje je također odnio pobjedu za istu ulogu. Jedina ceremonija kojoj je prisustvovao ove sezone bila je dodjela Zlatnih globusa u siječnju.

U društvu glumačkih velikana

Osvajanjem trećeg Oscara, Sean Penn postao je tek četvrti muški glumac u povijesti s toliko glumačkih nagrada Akademije. Time se pridružio legendama kao što su Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis i Walter Brennan. Svoja prethodna dva Oscara osvojio je u kategoriji najboljeg glavnog glumca. Prvi mu je dodijeljen 2004. za ulogu oca koji traži osvetu u kriminalističkoj drami "Mistična rijeka", dok je drugog osvojio 2009. za maestralan portret Harveyja Milka, prvog otvoreno homoseksualnog političara izabranog na javnu dužnost u Kaliforniji.
 

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti
'JEDNA BITKA ZA DRUGOM'

Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti

Uz Leonarda DiCaprija, koji je zaradio nominaciju za najboljeg glumca, i Oscarom nagrađenog Seana Penna, glumačku ekipu čine i Teyana Taylor te Benicio del Toro, koji su također bili nominirani za sporedne uloge
VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...
98. IZDANJE

VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...

Iza nas je 98. dodjela legendarnog kipića Oscar. Dodjelu je pokorio film 'Jedna bitka za drugom' s čak šest zlatnih kipića. A što se sve događalo na pozornici i iza nje, najbolje da pogledate sami...

