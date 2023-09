Sean Penn otkrio zašto je svog Oscara poklonio Zelenskom: 'Neka ga otope, naprave metke'

Američki glumac i redatelj Sean Penn (63) objasnio je zašto je odlučio pokloniti svoj Oscar ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (45). Imao je posebnu ideju: da se zlatni kipić "pretopi u metke" i iskoristi za obranu od ruske invazije.

Foto: Soeren Stache/DPA

Penn je Ukrajinu posjetio u studenom prošle godine, nakon što mu Akademija nije dopustila govor na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara, što se glumcu nije niti malo svidjelo. Kritizirao je odluku i dodao da su umjesto njegovog govora dobili kaos s Willom Smithom (54) koji se nakon šale o njegovoj supruzi Jade Pinkett Smith (51), popeo na pozornicu i udario komičara Chrisa Rocka (58).

- Producent dodjele Oscara pomislio je da je Zelenski preteška tema za ove nagrade, a pogodite što je dobio umjesto toga? Willa Smitha - rekao je glumac, prenosi People.

U karijeri je osvojio dva Oscara, oba za najboljeg glumca, 2004. za film 'Mystic River' i 2009. za 'Milk'. Incident je na neki način i bio zbog kojeg se na kraju i odlučio pokloniti jedan od svojih Oscara ukrajinskom predsjedniku.

- Pomislio sam, ma znaš što, je*i ga, dat ću ga Ukrajini. Mogu ga pretopiti u metke kojima će pucati na Ruse - dodao je.

U videozapisu koji je Zelenski podijelio vidi se kako Penn predaje zlatni kipić ukrajinskom predsjedniku u glavnom gradu zemlje, Kijevu. To je bio već treći glumčev posjet zemlji otkad je ona pod opsadom, posebno je istaknuo Zelenski. Zahvalio mu se i rekao kako je to simbol vjere u pobjedu Ukrajine i da će biti kod njih do kraja rata.

- To je samo simbolična, pomalo glupasta gesta, ali ako znam da je ovo ovdje s tobom, onda ću se osjećati bolje i dovoljno snažno za borbe. Kada pobijediš, vrati to u Malibu, ali ću se osjećati mnogo bolje znajući da je dio mene ovdje - rekao mu je glumac.

U znak zahvale za Pennovu gestu, Zelenski je glumcu uručio Orden za zasluge za jačanje odnosa, potporu teritorijalnoj cjelovitosti te iskreknu podršku i značajan doprinos popularizaciji Ukrajine u svijetu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Glumac je od početka sukoba snažno podupirao Ukrajinu i upozoravao da bi posljedice mogle biti puno veće, za sve, ne samo za zemlje izravno pogođene ratom.

- Svaki bi Amerikanac trebao pogledati u svoje srce i zapitati se kako može pokazati solidarnost s ovim ljudima? Jer gledajte, prošlo je skoro dvije godine, a tamo je pakao. Bit ćemo ponosni ako uradimo ispravnu stvar i ostanemo na pravoj strani povijesti - zaključio je.

Foto: SCAN, ANVE, VIME

Osim toga, ima još poveznica s Ukrajinom. U lipnju je viđen kako uživa na aerodromu u Rimu s 19 godina mlađom ukrajinskom glumicom Olgom Korotkovom (43).