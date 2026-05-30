'Seks i grad' na velikom platnu: Film koji je poharao blagajne, ali i podijelio publiku...

Kada je 30. svibnja 2008. godine film "Seks i grad" stigao u američka kina, bio je to više od obične premijere. Bio je to kulturni događaj koji su obožavatelji kultne HBO serije čekali pune četiri godine. Povratak Carrie, Samanthe, Charlotte i Mirande na veliko platno izazvao je euforiju, redove pred kinima i, naposljetku, impresivnu zaradu. Ipak, dok je publika slavila ponovni susret s omiljenim Njujorčankama, kritičari su bili znatno suzdržaniji, otvarajući raspravu koja traje i danas: je li film bio dostojan nasljednik revolucionarne serije ili samo glamurozna, produžena epizoda?

Obožavatelji u euforiji, kritičari suzdržani

Prijem filma savršeno je oslikao jaz između vjerne publike i filmskih kritičara. Obožavatelji, koji su godinama pratili ljubavne i životne zgode četiriju prijateljica, pohrlili su u kina kako bi dobili još malo prepoznatljive mješavine mode, prijateljstva i iskrenih razgovora o vezama. Za njih je film bio sve što su mogli poželjeti: dvosatni bijeg u poznati svijet Manhattana, ispunjen luksuznim brendovima, duhovitim dijalozima i emocionalnim prevratima. Reakcije publike bile su mahom pozitivne, a komercijalni uspjeh potvrdio je da je glad za pričama iz svijeta "Seksa i grada" bila golema. Kritičari, s druge strane, nisu dijelili to oduševljenje. Mnogi su zamjerali filmu nedostatak dublje radnje, tvrdeći da se sve svodi na površinski sjaj i potrošački mentalitet.

Opisivali su ga kao "pet spojenih epizoda serije" koje se previše oslanjaju na modne revije i melodramu, a premalo na supstancu koja je seriju učinila revolucionarnom. Jedan od kritičara, koji je sebe opisao kao "26-godišnjeg heteroseksualnog muškarca, posljednju demografsku skupinu za ovaj materijal", priznao je da je film predugačak i povremeno repetitivan, iako je isporučio sve ono što su obožavatelji očekivali. Time je film postao praktički "otporan na kritiku", namijenjen prvenstveno vjernoj publici koja će ga voljeti bez obzira na sve.

Povratak na Manhattan i vjenčanje koje se nije dogodilo

Radnja filma smještena je tri godine nakon završetka serije i odmah uranja gledatelje u ključni događaj: vjenčanje Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) i Face (Chris Noth). Nakon godina turbulentne veze, par napokon kupuje zajednički stan i odlučuje se vjenčati. No, ono što je trebalo biti intimno slavlje pretvara se u medijski cirkus, a Faca, prestrašen pritiskom i veličinom događaja, ostavlja Carrie samu pred oltarom. Taj dramatični trenutak pokreće lavinu događaja koji testiraju snagu prijateljstva glavnih junakinja. Slomljena Carrie s prijateljicama odlazi na medeni mjesec u Meksiko, gdje se pokušava oporaviti.

Istovremeno, i ostale se junakinje suočavaju s vlastitim izazovima. Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) proživljava bračnu krizu nakon što joj suprug Steve prizna nevjeru, što je tjera da preispita vlastiti brak i oproštaj. Charlotte York (Kristin Davis) napokon ostvaruje dugogodišnji san o majčinstvu, dok se Samantha Jones (Kim Cattrall) bori s monotonijom monogamne veze u Los Angelesu, čeznući za svojim neovisnim životom u New Yorku. Film prati njihove individualne putove i zajedničku podršku, vodeći ih prema pomirenju i sretnim završecima.

Komercijalni fenomen u ženskoj režiji

Osim što je izazvao kulturni fenomen, "Seks i grad" postigao je i nevjerojatan komercijalni uspjeh koji je iznenadio mnoge u Hollywoodu. Snimljen s budžetom od 65 milijuna dolara, film je u prvom vikendu prikazivanja u SAD-u i Kanadi zaradio impresivnih 57 milijuna dolara, svrgnuvši s vrha ljestvice dotadašnjeg vladara, "Indianu Jonesa i Kraljevstvo kristalne lubanje". To je bio rijedak podvig za film usredotočen isključivo na žene i njihove priče, kategoriju koja je rijetko dominirala kino blagajnama.

Foto: IMDB/screenshot

Na kraju je film na svjetskoj razini zaradio vrtoglavih 418,7 milijuna dolara, od čega 152,6 milijuna u Sjevernoj Americi i 266,1 milijun na međunarodnim tržištima. Najveći uspjeh izvan SAD-a ostvario je u Ujedinjenom Kraljevstvu (52,3 milijuna dolara), Njemačkoj (27,1 milijun) i Australiji (25,8 milijuna). Ovaj financijski trijumf poslao je snažnu poruku industriji: filmovi koje predvode žene mogu biti profitabilni globalni hitovi.

Ponovno okupljanje pod svjetlima reflektora

Na svjetskoj premijeri u Londonu vladala je atmosfera slavlja. Glavne glumice izrazile su veliko zadovoljstvo zbog ponovnog okupljanja i prilike da svoje likove, koji su im obilježili karijere, prenesu na veliko platno. Sarah Jessica Parker je noć premijere opisala kao jednostavno nezaboravnu.

​- Bilo je čudesno - kratko je poručila.

Kim Cattrall, vjerna duhu svog lika Samanthe, s oduševljenjem je komentirala odabir Londona za svjetsku premijeru.

​- Obožavam New York, ali trenutačno imam vrlo strastvenu aferu s Londonom - izjavila je.

Ta kemija i osjećaj prirodnosti, kako su glumice tvrdile, bili su vidljivi i na ekranu. Ipak, godinama kasnije u javnost su počele curiti informacije o nesuglasicama na setu, prvenstveno između Parker i Cattrall. Te su tenzije s vremenom eskalirale, kulminiravši Cattrallinim odbijanjem sudjelovanja u planiranom trećem nastavku filma i kasnijoj seriji "I tek tako...".

*uz korištenje AI-ja