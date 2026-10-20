'Seks i grad' se vraća? Charlotte izrazila želju o okupljanju ekipe

Kristin Davis voljela bi ponovno okupiti glumice iz serije 'Seks i grad' i snimiti projekt s kojim bi se oprostili od svojih likova. O toj je mogućnosti razgovarala s Evanom Handlerom, koji je u seriji glumio njezina supruga Harryja, u epizodi podcasta 'Are You A Charlotte?' objavljenoj 15. listopada. Zajedno su zamišljali što bi se moglo dogoditi s Charlotte i Harryjem.

Razgovor je potaknuo Handler, koji je ispričao da su on i njegova supruga Elisa Atti prije nekoliko godina razgovarali s financijskim savjetnikom jer nisu ulagali zaradu. Tada su saznali koliko dugo mogu računati na svoje prihode. Handler je zamislio da bi Harry mogao manje raditi, a par bi shvatio da nema toliko novca koliko je mislio.

- Charlotte ne želi da Harry toliko radi ili on više ne želi nastaviti raditi. Shvate da nemaju toliko novca koliko su mislili, odnosno dovoljno novca - rekao je Evan Handler u podcastu 'Are You A Charlotte?'.

Davis se složila da bi promjena financijskih okolnosti bila zanimljiv smjer za priču. Charlotte, koju glumi Davis, odrasla je u imućnoj obitelji i radi kao trgovkinja umjetninama i kustosica galerije na Manhattanu. Serija je gledateljima predstavila njezin i Harryjev komforan život, pa bi, smatra glumica, bilo zanimljivo vidjeti kako bi se likovi nosili s drukčijim okolnostima.

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- Teško mi je povjerovati da nećemo napraviti još nešto. Uvijek tako osjećam, a zabavno je razmišljati o tome što bismo mogli napraviti - rekla je Kristin Davis u podcastu 'Are You A Charlotte?'.

Glumica je dodala da bi voljela snimiti film u kojem se prijateljice zajedno otiskuju na putovanje, poput komedija s Mary Steenburgen, Candice Bergen i Jane Fonda. Predložila je izlet u Italiju s Carrie, Samanthom i Mirandom, koje glume Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall i Cynthia Nixon.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Serija „I tek tako...” nastavila je priču, a njezina treća i posljednja sezona završila je u kolovozu 2025. godine.

*uz korištenje AI-ja