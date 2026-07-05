Selena Gomez na Taylorinom vjenčanju oduševila haljinom

Selena Gomez pojavila se na vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea u pripijenoj zlatnoj haljini na kojoj su bili kristali te privukla pažnju na slavlju svoje prijateljice. Cijeli 'outfit' upotpunila je dijamantnim naušnicama brenda 'Chopard', a njen suprug, Benny Blanco, odlučio se za jednostavno odijelo.

Selena je podijelila fotografije putem Instagram storyja, šminka je bila decentna, a kosu je oblikovala u lagane valove koji su bili inspirirani starim Hollywoodom.

Njen dolazak na vjenčanje bio je očekivan jer su ona i Taylor već dugi niz godina najbolje prijateljice, a Taylor je imala posebnu ulogu na Seleninom vjenčanju prošle godine kada je mladencima održala govor. Selena podržava vezu Taylor i Travisa od samoga početka, a to je i potvrdila objavom Taylorinih zaruka kada je putem Instagram storyja napisala 'Kad ti se najbolja prijateljica zaruči'.

Prijateljstvo Selene i Taylor započelo je krajem 2000-tih, kada je Selena bila u kratkoj vezi s Nickom Jonasom, a Taylor s njegovim bratom Joeom.

- Tih smo godina postale najbolje prijateljice. Povezale smo se zbog prekida, kao što to djevojke često rade. Od tada smo ostale jedna uz drugu kroz sve uspone i padove i, eto, tu smo i 16 godina kasnije - prisjetila se jednom prilikom.

- Od trenutka kad sam je upoznala, znala sam da ću uvijek biti uz nju. U životu mogu oprostiti ljudima koji su povrijedili mene. Ali ne znam bih li mogla oprostiti nekome tko povrijedi nju - rekla je 2020. godine u intervjuu za WSJ Magazine.