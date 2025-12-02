Nakon turbulentnog i doslovno eksplozivnog izazova Jurica Jurašković napustio MasterChef

Luksuzni ikejime brancin i iznimno zahtjevan stres test označili su kraj natjecanja u MasterChef kuhinji za Juricu Juraškovića. Nakon 60 minuta kuhanja upravo je on imao najviše grešaka, zbog čega je morao napustiti MasterChef kuhinju. Kandidati su u posljednjem stres testu replicirali kompleksno jelo sastavljeno od fileta brancina zamotanog u tikvice, riblje farče s kavijarom te bogatog beurre blanca od šampanjca i šafrana, a u pripremi su im pomagali članovi plavog tima. Mark je za pomoć izabrao Antoniju, Otto Endrinu, a Jurica Selmu.

Stres test započeo je uz filetiranje brancina, što je odmah pokazalo koliko će kuhanje biti zahtjevno. „Vrijeme je danas dosta kratko, moram žuriti“, rekao je Jurica, dok je Mark otvoreno priznao: „Cilj je izbaciti Otta van, zapravo cilj je izbaciti bilo koga van, ali najslađe bi bilo njega.“ Otto je pak djelovao smirenije: „Želim napraviti da to lijepo izgleda, da to bude lijepo i seksi. Sve ide zasad po planu. Nema tu previše stresa, bolje je biti hladnije glave i pomiriti se s tim da je ispadanje dio showa.“

Foto: NOVATV

No izazov je ubrzo postao kaotičan. Jurici je tijekom blendanja kreme blender pregorio i eksplodirao, što ga je potpuno izbacilo iz ritma. „Izvan sebe sam, nemam riječi kojima bih to opisao. Na ljestvici od jedan do deset prepao sam se sto od deset... srce mi je stalo“, rekao je vidno potresen. Uoči servisiranja jela, kandidati su podijelili svoje dojmove. „Mislim da nisam danas bio na razini zadatka. Volim dati maksimum od sebe i ne mogu reći da sam zadovoljan sto posto“, priznao je Otto, a Jurica je, unatoč problemima, ostao pun nade: „Iskreno se nadam da je ovo tanjur za ostanak u MasterChefu. Dao sam sve od sebe i sve nade polažem u ovaj tanjur.“ Mark je dodao: „Nisam baš zadovoljan današnjim kuhanjem. Ako me netko pita, reći ću da jesam, ali ovo je trebalo bolje.“

Foto: NOVATV

Originalni tanjur, koji su kandidati trebali replicirati, predstavio je gostujući chef Roko Nikolić – dobitnik titule velikog chefa sutrašnjice prema Gault&Millauu. Upravo on i žiri dali su oštre ocjene. „Riba je raskuhana, tikvica nije dobro zarolana, ne vidim yuzu sezam, a umak je jako rijedak, gotovo kao juha“, rekao je chef Roko za Ottov tanjur, dok je Stjepan komentirao: „Nismo baš nešto dobro krenuli.“ Još teže prošao je Jurica. „Na tikvici nema panka ni sezama, a riba je potpuno sirova“, rekao je Roko, a Goran dodao: „Nema smisla ni ocjenjivati.“ Mark se nije posebno iskazao, ali njegov je tanjur ipak bio najbolji u usporedbi s ostalima. „Ovaj tanjur izgleda najbolje do sada“, rekao je Roko, iako je naglasio da je veličina fileta odstupala od pokaznog tanjura te da na ribi i tikvici nedostaje yuzu sezam, a riba je također ostala sirova.

Nakon degustacije uslijedila je teška odluka. „Ja moram reći da smo jako tužni, jako razočarani i ne možemo vjerovati kako kuhari u top 10 mogu servirati ovakva jela“, poručio je chef Goran, a chef Roko je zaključio: „Apsolutno sva tri tanjura su greška za greškom. Niti jedna riba nije kuhana idealno. Čak i neke sitnice koje izgledaju banalno, poput panka ili yuzu sezama, bile su pogrešno odrađene ili ih nije bilo.“

Chef Stjepan zatim je donio presudu: „Nemamo ocjene jer, kad bismo ih krenuli davati, mislim da dvojku ne biste prešli. Kandidati, očito ste danas imali kočnicu koju niste spustili. Ne posustajte, vjerujemo u vas i znamo da možete puno bolje. Danas smo imali tri gotovo nejestiva tanjura, dva su imala sirovu ribu, jedan prekuhanu. Otto, tvoj tanjur s prekuhanom ribom ipak te vodi u top 9. Mark, i ti ideš dalje zahvaljujući umaku koji je presudio u tvoju korist. Jurica, nažalost, ti nas napuštaš.“

Foto: NOVATV

„Moram priznati da mi je vrlo teško i žao što je došao kraj. Imaš posebnu energiju, snagu i srčanost, i vidi se da ovo stvarno voliš. Pod pritiskom i stresom bilo je teško kontrolirati situaciju i to te je dovelo do ovog rezultat“, poručio je Jurici chef Mario.

„Kad-tad se to moralo desiti, s tim sam se pomirio prije kuhanja. Mislim da su mi organizacija i vrijeme bili najveći problem. Možda sam na trenutke lutao mislima, a ova mala nezgoda potpuno me izbacila s tračnica. Iz MasterChefa nosim svo znanje koje mi je prenio mentor i žiri, i sve trenutke s ovim predivnim ljudima“, kazao je Jurica nakon ispadanja.

Nakon njegovog odlaska, kandidata je u MasterChefu ostalo samo devet, a koji ih izazovi čekaju u završnim ciklusima showa, doznat ćemo u idućim epizodama!