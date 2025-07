Senna M vraća se glazbenim vodama: 'Kada su me nazvali iz NASA-e mislio sam da je šala!'

Nakon dugo godina izbivanja s glazbene scene, Senad Galijašević (71), hrvatskoj javnosti poznatiji kao Senad od Bosne ili Senna M, početkom srpnja oduševio je ponovnim nastupom u sklopu Virskog ljeta gdje je sa svojim "starim plesačicama" razdrmao otok svojim nadaleko poznatim hitovima iz 90-ih.

Podsjetimo, producent, poduzetnik i jedan od najpopularnijih imena dance scene bivše Jugoslavije, iz glazbene industrije povukao se iz osobnih razloga, odlučivši se za miran obiteljski život, ali i poduzetničke vode gdje se pokazao jednako uspješnim, zamijenivši muzičku karijeru proizvodnjom filmske i TV opreme.

Podsjetimo, uz kolege Dina Dvornika, ET, Ivane Banfić, Kasandre i dr., Senna je bio zaslužan za ulazak hrvatske dance scene u disco klubove.

- U to vrijeme nastupila je prava dance revolucija i to je bilo jedno od najljepših doba mojeg života; gledati sve te sretne ljude kako plešu i pjevaju sve te hitove. No, istodobno se u to doba pojavila i neka struja žutila novina u kojem su nas svi počeli ismijavati i izmišljati laži. Kao iznimno emotivna osoba nisam mogao to slušati i trpjeti i to je razlog zašto sam se povukao. I nije mi nedostajala pozornica, sve do Megadance partyja u Areni prošle godine kada mi se najednom počela vraćati ta euforija glazbe, plesa i publike - kaže Senna, koji je iz poštovanja prema vjernoj publici i ogromnoj kilometraži koju je na svoju odgovornost prešao za vrijeme rata putujući na koncerte sa željom da ih u ta teška vremena bar malo uveseli, ponovo odlučio stati na pozornicu.

Na Megadance, dodaje, u njemu se dogodio neki prijelom, vratila ljubav za koju je mislio da više nikad neće, budući da je na svaki upit - kad će se vratiti muzici, odgovarao da je njemu najljepša muzika tišina.

- Tad sam bio u inovacijama, muzika je bila daleko potisnuta. No, Megadance mi je bio najljepši nastup u životu, tim više jer sam uspio okupiti izvornu ekipu plesačica, danas žena 50-ih godina, koje i dalje izgledaju kao curice. Prisjetivši se svih tih vremena bilo mi je šteta održati samo taj jedan koncert, a ujedno se dogodio i povratak dancea iz 90-ih, te s njim i konkretne ponude za neke koncerte koje sam od srca prihvatio - iskreno će Senna, koji je unatoč poodmaklim godinama na virskoj pozornici pokazao zavidnu kondiciju koju održava cijeli život.

Naime, budući da mu je otac bio srčani bolesnik, energični pjevač oduvijek je jeo zdravu, nezačinjenu hranu. Cigarete i kava nikad nisu bile na meniju, niti je ikad okusio kap alkohola. Uz to svakodnevno trenira u svojoj teretani.

- Obožavam sport, uživam u njemu, odvrnem muziku do kraja i vježbam, to me motivira. Tu skupljam svemirsku energiju da zauvijek ostanem dijete u duši. Pretpostavljam da je moje tijelo u nekim 40-im i primjer da s pametnim načinom života može produžiti mladost. Možeš bit mlad do 30 ili 90, ovisno o načinu života kojeg vodiš. Ja očito uživam u svom načinu - priznaje multitalentirani Senna, koji je na nagovor učiteljice prvi put, sa samo 6 godina, 'nastupao' na stolu pune učionice otpjevavši 'O Carol'. Te godine dogodio se i njegov prvi susret s glazbom kada ga je majka, nakon što joj je oprao suđe, odlučila nagraditi upisom u tamburaški orkestar.

U srednjoj školi je pak sanjao da leti te se se u Zemunu prijavio u školu za pilote. Od 10 000 prijava bio je jedan od tek 500 dječaka koji su prošli sve potrebne psihofizičke testove. No, nisu ga primili jer je bio vrlo dobar, a primali su se samo odlikaši.

- Bio sam jako tužan, ali tada nisam imao pojma što znači vojnički život, a bila je zabranjena i duga kosa, što je meni u pubertetu bilo užasno bitno. I dobro je da nisam upao jer bi nakon mjesec, dva sigurno odustao - smije se pjevač kojeg smo prije tri godine u liku Balthazara mogli gledati i u glazbenoj TV emisiji 'Masked singer'.

- Muzika je tad bila davno iza mene, no jedan detalj je prevagnuo da prihvatim sudjelovanje. Naime, napokon sam mogao pjevati stranu pjesmu kao rock, što je oduvijek bila moja želja. Odrastao sam uz Deep Purple, Zeppeline, Joe Cockera, pa rekoh bit će interesantno da pokažem da mogu i ozbiljno pjevati. Nije bilo lako pod maskom od 20kg, no bilo je to prekrasno iskustvo - kaže Senna, koji je jedini otpjevao dvije pjesme na bis i svojedobno se našao u užem izboru za pjevača Bijelog dugmeta.

Njegov povratak mikrofonu oduševio je mnogobrojne obožavaoce što ga je, nakon dugogodišnje pauze, potaklo na snimanje nove pjesme pa čak i albuma.

- Počeo sam s ozbiljnim pripremama, a vrijeme će pokazati da li ću i u tome uspjeti - ekskluzivno otkriva mega dance zvijezda hitova poput Indijanac, Tuc Tuc, Beba, Selma...

PROMIJENIO SVJETSKU INDUSTRIJU

U međuvremenu njegov život vezan je za radionicu, tj. uspješnu tvrtku koja proizvodi filmsku i TV opremu, a čije proizvode je tražila i NASA.

- To je jedna od najčudnijih priča mog života jer sam u osnivanje tvrtke krenuo u vrijeme kad se s takvim poslom nitko u svijetu nije bavio pa mi nitko nije mogao ni pomoći. Riječ je o proizvodnji kranova za kamere, uređaja i rasvjete. Krenuo sam potpuno nesvjestan šta me čeka, najprije s kranovima, iz inata, jer su neki koje sam posuđivao bili bez veze i jako skupi. Trebalo mi je mjesec dana da napravim prvi kran, a koristile su ga HR pošte za snimanje svog spota. Toliko sam duboko uronio u sve to, a kad sebe uložim u nešto, ništa me ne može spriječiti. Već nakon par mjeseci bio sam daleko od ikakve konkurencije, a moje proizvode tražile su sve mega svjetske filmske kompanije (Warner brothers, Netflix) - ponosan je Senna s čijim nagrađivanim masterpieceom, tj. snažnim svjetlom koje troši svega dva i pol kilovata, a zrači šest puta više, su snimljeni mnogi block busteri poput James Bonda, Rata zvijezda, Robin Hooda, Igre prijestolja, Kobre 11, Vikinga...

Rasvjetu koju koriste najjače filmske industrije do sada još nitko nije uspio razviti, no u zadnje vrijeme u igru su ušli Kinezi koji su kopiranjem njegovog izuma razvili vrlo kvalitetne proizvode. Ipak, marljivi Senna svojim naprednijim verzijama i dalje uspijeva biti korak ispred, što je, kaže, jedini način da se bori protiv konkurencije patentima, koji se, nažalost, ne mogu zaštiti.

Njegovi izumi do sada su osvojili brojne nagrade, uključujući i "Emmy za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji" u suradnji sa Stypeom (2023.).

- Riječ je o nagradi za firme koje svojim proizvodima svijetu donose revolucionarne pomake, a ja sam je osvojio za kranove i sofisticirane uređaje koje sam radio sa Stjepanom Čajićem - pojašnjava.

NJEGOVE PROIZVODE TRAŽILA JE I NASA

Kada je dobio poziv, mislio je da je šala.

- Današnji svijet interneta je zgodan svjetskim kompanijama jer kroz njega mogu istražiti i naći neke male firme koje mogu napraviti nešto interesantno za njih. Tako su došli i do mene, tj. moje tzv 'bežične glave' koja nosi kameru i ima specijalne funkcije da pamti pokrete kroz time lapse. Točnije, može programirati da vrijeme od jedne do druge točke snimanja traje, primjerice mjesec dana. To je tad bilo rijetko ili uopće nije postojalo. Njihovi inženjeri javili su mi se i na prvu sam mislio da je neka šala, no tako je nastala ta suradnja, tj. početak njihovog korištenja tih glava s kojima su mogli pratiti zvijezda u time lapseu - otkriva.

Što mu je draže, pitamo, poduzetništvo ili glazba?

- Volim oboje jer sve što radim, radim s puno ljubavi i luđačke koncentracije - iskreno će.

Ipak, njegov najveći uspjeh u životu, ističe, je to što je u svijetu punom izazova, poroka i iskušenja ostao normalan i netaknut širiti želju za globalnom srećom i veseljem.

- Ta misija je moje najveće remek djelo - zaključuje otac jednako talentirane glazbenice Selene, koja je naslijedila očevu ljubav prema glazbi te sina Denia, koji je uključen u očevu firmu, prati ga na svjetskim sajmovima, upija znanje i teži jednog dana preuzeti kormilo koje tako uspješno vozi njegov ponosni otac.