VJEČNI ROMANTIK

Sergej Ćetković vraća se u Opatiju: 'Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija'

Foto: Denis Dex Marijanović

Vjerujem da nas čeka večer u kojoj ćemo zajedno pjevati, dijeliti uspomene i stvoriti nove trenutke za pamćenje, rekao je pjevač

Nakon tri godine iščekivanja, jedan od najomiljenijih kantautora na ovim prostorima, Sergej Ćetković, ovog se ljeta vraća na Ljetnu pozornicu u Opatiji, gdje će 16. srpnja održati jedinstveni koncert na jednom od najljepših koncertnih prostora pod zvjezdanim nebom na Jadranu.

- Posebno mi je drago što se opatijska Ljetna pozornica našla na popisu koncerata u sklopu velike turneje 'Sergej 5.0'. To je prostor koji ima svoju posebnu atmosferu i publiku kojoj se uvijek rado vraćam. Pripremamo koncert satkan od najljepših emocija i pjesama koje su obilježile sve ove godine. Vjerujem da nas čeka večer u kojoj ćemo zajedno pjevati, dijeliti uspomene i stvoriti nove trenutke za pamćenje - izjavio je Sergej, kojeg s razlogom nazivaju vječni romantik.

Foto: Denis Dex Marijanović

Publiku očekuje večer u znaku bezvremenskih ljubavnih pjesama koje su Ćetkovića učinile jednim od najcjenjenijih izvođača regionalne pop scene. Na repertoaru će se naći njegovi najveći hitovi, među kojima su "Pogledi u tami", "Korov", "Zar je kraj", "25. sat", "Pusti probleme", "Ljubav", "Prsten na sto" i brojni drugi.

Tijekom više od 25 godina uspješne karijere, Sergej je izgradio prepoznatljiv glazbeni izričaj temeljen na emociji, vrhunskoj interpretaciji i autorskoj autentičnosti, čime je stekao posebno mjesto na estradnom nebu.

- Kad stvaram pjesme, ne vodim se trendovima. Važno mi je da svaka ima svoju emociju i da je iskreno prenese. Vjerujem da je u tome ključ - ostati dosljedan, vjerovati u ono što radiš i ne odustajati. Danas sve mora biti brzo i gotovo instant, ali pravi uspjeh dolazi korak po korak. Najvažnije je ostati vjeran sebi i publici koja te prati -  poručuje glazbenik.

Foto: Denis Dex Marijanović

Koncert u Opatiji bit će produkcijski prilagođen jedinstvenom ambijentu Ljetne pozornice - uz vrhunski bend, besprijekoran zvuk i atraktivan vizualni doživljaj. Ulaznice su već u prodaji putem sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima.

Foto: Denis Dex Marijanović

