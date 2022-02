I u večerašnjoj epizodi RTL-ova zabavnog showa 'Ma lažeš!' poznati su gosti otkrili svoje velike tajne, ali i besramno lagali. Kapetan Luka Bulić okupio je jake glumačke snage – Ninu Violić i Sergeja Trifunovića, dok su u timu Jana Kerekeša zaigrali reper Marko Lasić Nered te glazbenik i putopisac Hrvoje Rupčić.

- Ribao sam pristanište brodova prekriveno katranom pod pratnjom policije - pročitao je Nered prvu tvrdnju. 'Noć prije sam se napio i išarao katranom porat u Tisnom', nastavio je svoju priču, no protivnici su bili krajnje sumnjičavi.

Nered im je ispričao kako je po rivi ostavljao tragove pa ga je policija tako pronašla, a rivu je čistio solnom kiselinom i kuhinjskom četkom. Njegova je priča izazvala salve smijeha protivnika i glatku odluku da je riječ o laži, no Nered ih je ubrzo ostavio bez teksta – njegova je priča bila istinita!

Nina je čitala svoju tvrdnju: 'Kao suvozačica, namjerno sam svom tadašnjem dečku otela volan iz ruke i zabila se u banku'.

- To se dogodilo u Opatiji, davno, prije 20-ak godina. Bilo je kasno, po noći, tako nešto mi je došlo - ispričala je Nina: 'Policija je došla drugi dan, došli su po nas. Priznali smo što smo napravili'. Protivnici su od Nine pokušali otkriti još koji detalj, no ostala je prilično tajnovita. Janovoj ekipi ova se priča činila toliko bizarnom da su se odlučili kako je riječ o istini, a Nina im je to potvrdila.

- S dvadeset godina, htjela sam se boriti protiv banke u tri ujutro. To je istina!

- Zbog Monice Bellucci sam jednom umalo ostao bez oka - pročitao je tvrdnju Sergej Trifunović pa im ispričao detalje sa seta filma Emira Kusturice u kojem su zajedno igrali.

- U jednoj sceni me trebala prebiti… I ona me počela udarati jako, bjesomučno… Budući da se scena događa u štali, ona se okrene i prolije po meni kantu mlijeka. Ja sam igrao hrvatskog vojnika, Dalmatinca, i imao sam maramu oko glave natopljenu mlijekom. Ona ju je, nakon što me prebila, trebala skinuti i s prijezirom me samo lagano udariti njome. Međutim, kako je bila u adrenalinu, udarila je iz sve snage – i mene u oko! Mislio sam da sam ostao bez oka! Pet dana nisam ništa vidio! U bolnici su mi rekli da je malo nedostajalo da to oko iscuri - prisjetio se Trifunović, dodavši kako se Monica odmah ispričala pa se na nju nije mogao ni naljutiti.

Janovci su zaključili kako je sigurno riječ o istini jer je ispričao previše detalja, a Sergej im je to potvrdio i donio im još jedan bod.

Hrvoje Rupčić bio je idući, a ispod pulta je izvadio i predmet. 'Ovo je kamen s vrha svijeta', kratko je rekao, dodavši kako mu ga je nedavno donio njegov prijatelj koji se popeo na Mount Everest. Nije trebalo puno da se Lukin tim odluči kako je riječ o istini. Pogodili su i osvojili prvi bod.

U drugoj rundi u studiju se ekipi pridružila tajanstvena gošća Tea, a svi članovi Lukina tima pokušali su je prisvojiti. Nina je kazala kako je Tea bila njezina dadilja dok je bila mala, a kasnije je čuvala i njezinu kćer, Luka je tvrdio kako je riječ o njegovo kumi kojoj je iz ruku ispao na krštenju, a Sergej da se radi o njegovoj poznanici kod koje nabavlja čaj za konstipaciju. Nakon rešetanja i ispitivanja detalja, Jan, Nered i Hrvoje odlučili su se kako bi istinu mogla govoriti Nina – i pogodili!

U posljednjoj rundi Gola istina voditelj Rene Bitorajac je pročitao tvrdnju koja se odnosila na samo jednog člana Janove ekipe, a Lukini su morali pogoditi o kome je riječ. 'Jedna osoba iz Janovog tima sudjelovala je u krađi vozila u Egiptu'.

Hrvoje je tvrdio kako je ukrao džip kako bi pobjegao od skupine nasilnika, Jan da je zajedno s tadašnjom djevojkom odlučio 'posuditi' quadove tijekom izleta u Egiptu kako bi se njih dvoje provozali sami, a Nered je ispričao kako je to učinio s prijateljima radi zabave. Sergej je bio neodlučan, no Nina se odmah odlučila za Neredovu priču.

- Bili smo na jednoj vožnji s vodičem u nekoliko džipova, turistički. U trenutku kad su se džipovi zaustavili i svi su se iz njih iskrcali jer je bilo vrijeme za odmor, u tom trenutku smo mi ukrali džip i odlučili se njime provozati. Nakon 15-ak minuta smo ga vratili - potvrdio je Nered i pozdravio ekipu koja je sudjelovala s njim u tom pothvatu.

Janov tim u večerašnjoj je epizodi odnio pobjedu 4:3, a koji će poznati Hrvati lagati i otkriti svoje dosad neotkrivene tajne, gledatelji će doznati već sljedeći petak od 21 sat na RTL-u, u novoj epizodi zabavnog showa 'Ma lažeš!'.