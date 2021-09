Nakon vrlo dobrog otvaranja u prvoj sezoni “Teda Lassa” - optimistične, duhovite feel good serije - nova sezona upala je u klasično holivudsko cijeđenje limuna do zadnje kapi. Umjesto da uspjeh prve sezone nadmaši, umjesto da se kreator i glavni pisac Brendan Hunt potrudi karakterima udahnuti dodatni život, on ih je odlučio iscijediti do kraja, neprestano varirajući iste dramske situacije i ne dajući likovima da se pomaknu s mjesta.