Nova pojačanja za Assassin's Creed seriju: Netflix otkrio velika glumačka imena

Skočivši s krovova virtualnog svijeta ravno na male ekrane, Netflixov 'Assassin's Creed' upravo je iz sjene izbacio nova velika imena. Na službenom Instagram profilu Netflix Geeked, okupljalištu svih zaljubljenika u žanrovske priče, odjeknula je vijest koja je poput skrivenog bodeža probila tišinu: adaptacija legendarne Ubisoftove franšize dobila je četiri nova glumačka pojačanja. Ovaj potez ne samo da je uzburkao duhove vjerne baze obožavatelja, već je i pokrenuo lavinu spekulacija, dodatno podgrijavši atmosferu oko jednog od najočekivanijih projekata streaming diva.

Nova lica u svijetu Assassina

U objavi koja je osvanula u ponedjeljak, Netflix je otkrio kako se glumačkoj postavi pridružuju velika imena: švedska glumica Noomi Rapace, najpoznatija po ulozi Lisbeth Salander u originalnoj trilogiji "Muškarci koji mrze žene", zatim iskusni britanski glumac Sean Harris, poznat po ulogama negativaca u franšizi "Nemoguća misija", te francuski glumac Ramzy Bedia i talijanski Corrado Invernizzi.

Iako su obožavatelji s oduševljenjem dočekali nova imena, objava je ostavila ključna pitanja otvorenima, što je odmah potaknulo brojne rasprave u komentarima. Glavno pitanje koje se provlači jest: "Tko će onda glumiti glavnog lika?" Uz to, krenule su i prve spekulacije o ulogama novih glumaca. Jedan od komentara ističe mogućnost da bi Sean Harris mogao utjeloviti stariju verziju legendarnog Ezia Auditorea, jednog od najomiljenijih likova iz serijala videoigara. Fanovi također nestrpljivo iščekuju odgovor na pitanje hoće li se serija temeljiti na nekoj od postojećih igara ili će donijeti potpuno novu priču.

Netflix Geeked u punom pogonu

Ova objava stiže u vrijeme kada je Netflix Geeked iznimno aktivan. Početak 2026. godine za njih je obilježen nizom velikih najava i premijera, čime Netflix potvrđuje svoju dominaciju u žanrovskom sadržaju. Nedavno je s velikim uspjehom lansirana druga sezona hit serije One Piece, a za svega nekoliko dana očekuje se premijera dugoočekivanog filma "Peaky Blinders: The Immortal Man". Uz to, u istom tjednu stiže i adaptacija popularne mange JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, što pokazuje da platforma paralelno gura nekoliko velikih projekata.

Smještanje vijesti o Assassin's Creedu u ovako popunjen raspored signalizira da Netflix na ovu seriju gleda kao na jedan od svojih budućih stupova. Profil Netflix Geeked postao je ključan alat za direktnu komunikaciju s fanovima, gradeći uzbuđenje mjesecima, pa i godinama prije samih premijera.

Ovom objavom Netflix je uspio postići dvostruki cilj: potvrdio je da se na projektu aktivno radi i dao je obožavateljima dovoljno materijala za teorije i nagađanja. Iako je misterij oko glavnog protagonista i radnje i dalje prisutan, jedno je sigurno – apetit globalne publike za skok u svijet Assassina veći je nego ikad.