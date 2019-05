Šest dana na planini: Vlaji na Himalaji piju hrvatska vina

Ekipa Stipe Božića visoko je na Himalaji, hodaju šest dana od dolaska. Posljednja dva dana, kako doznajemo od glumca Vedrana Mlikote, prošla je uspon od Namche Bazzara, grada u dolini Khumbu, do Dolea (4200 m). Kako stvari stoje uspjet će se približiti cilju uoči 40-godišnjice Božićevog prvog uspona na Mount Everest (8848 m). Cilj im je osvojiti 6189 metara visok himalajski vrh Imja Tse.

Foto: Vedran Mlikota

- Prespavali i jutros smo i došli do mjesta Macherma (4600 m). Tu smo smjestili i odradili aklimatizaciju, tj. popeli se još nekoliko stotina metara i vratili se natrag. To je proces koji se mora napraviti kako bi izbjegli visinsku bolest. Sutra krećemo prema Gokyu, nalazi se na visini od 5300 m i jedno je od najljepših jezera na svijetu. Ekipa je u vrlo dobroj kondiciji. Stipe Božić je također u formi. On ima zadatak osim da se penje i da nam priča o predjelima kojima prolazimo. Mnoštvo vrhova koje okolo vidimo Stipe je u posljednjih 40 godina ispenjao s raznim ekspedicijama! Malo nas usporava rjeđi zrak, ali nikud ne žurimo. Za sada sve ide po planu - naveo je Mlikota.

Foto: Vedran Mlikota

Hrvatska vina na Himalaji

Kako priliči "Vlajima na Himalaji" sa sobom su ponijeli i vrhunska hrvatska vina. Pilo se Modro jezero od imotskog vinara Grabovca, a radi se o kupaži ove obitelji koja se vinima bavila još za vladavine Napoleona. Štedi se da potraju boce Krauthakera, Katunara i Brzice. Čini se da su naši penjači uz pancetu, pršut i juhe u vrećici odlučili Himalaju osvojiti i eno-gastro domaćim etiketama. No jeo se i nepalski specijalitet Momo, sušeno povrće u tijestu.

Foto: Vedran Mlikota

Stipe je ovih dana potresen smrću svog rođaka Tonča Pivca, ali, put se nastavlja. Božićevu ekipu vodi Sonam Sherpa koji je čak pet puta bio na Mount Everestu. Podsjetimo Sherpe su himalajsko pleme koje penjači angažiraju kako bi osvojili teške uspone i najviše vrhove svijeta. Posjetili su u i obitelj Ang Phu, Božićevog prijatelja i Sherpe, koji je stradao pri silasku s Mount Everesta 1979. godine. Dočekao ih Angov sin Mingma Nuru kojeg je Božić pomagao pri odrastanju,a prije devet godina posjetio je Hrvatsku. Stipe je sa svojim prijateljima obitelji Ang Phu a pomogao skupiti novac za obnovu kuću koja je prije nekoliko godina stradala u potresu.

Foto: Vedran Mlikota

- Posjetili smo ih, bilo je jako emotivno. Što je najvažnije, kuća je obnovljena, gotova. Mingma nas je odveo u školu Edmund Hillary gdje radi kao učitelj - dodao je Mlikota, a posebno je tražio da mu pozdravimo Ivu Čaglja, našeg kolegu fotoreportera iz Pixsella i brata Tončija Čaglja Zinze s kojim upravo osvaja Himalaje.

