U osvajanje Expressove nagrade, koja donosi 75.000 kuna, koje osigurava Barcaffe, ali i vrijedan \u017eiroskop u\u0161li su: Darko Cvijeti\u0107 s knjigom \u201c\u0160to na podu spava\u0161\u201d.

Darko je ujedno i pro\u0161logodi\u0161nji pobjednik ove nagrade, a Miljenko Jergovi\u0107 ga je ovako opisao: \u201cAko si odlu\u010dio biti pisac, onda si odlu\u010dio o sebi govoriti ono \u0161to se me\u0111u pristojnim svijetom ne govori, odlu\u010dio si pisati ono \u0161to se ne mo\u017ee i ne smije napisati, odlu\u010dio si lije\u010diti svijet tako \u0161to \u0107e\u0161 ubijati sebe. Zataji\u0161 li, ne\u0107e\u0161 vi\u0161e biti pisac\u201d.

Sljede\u0107i u utrci je Marko Gregur s knigom \u201cVo\u0161icki\u201d. Djelo je opse\u017eno, a opet sa\u017eeto, jer u njoj ima do\u017eivljaja za mnoge \u017eivote, romansirana biografija \u201cVo\u0161icki\u201d prati \u017eivot tog \u010de\u0161kog doseljenika od dolaska u Koprivnicu 1909. pa sve do 1957. i smrti u klijeti bez struje i vode. Sukobljavali su se u Vo\u0161ickom izdava\u010d-entuzijast, idealist i vjernik knjige s nu\u017eno komercijalnim tiskarom.

Zapam\u0107en je po objavljivanju djela Karla Maya, Augusta Cesarca i Miroslava Krle\u017ee, neposredno nakon Obznane, kad se to nitko drugi nije usudio. Sve to mu nikako nije pomoglo u doba NDH-a, za\u010dudo ni u doba Jugoslavije.

Tre\u0107i finalist je Almin Kaplan koji s knjigom \u201cMeho\u201d prikazuje svijet poslijeratne svakodnevnice muslimanskih povratnika na Dubravskoj visoravni izme\u0111u Stoca i \u010capljine. Tu iz pozadine, naravno, djeluju i sje\u0107anja na rat i progonstvo. Meho uzgaja breskve i paprike, sam ih vozi u \u010capljinu i prodaje, tako hrani obitelj.

\u010cetvrti u utrci za Frica je Adrej Nikolaidis s knjgom \u201cOdlazak\u201d koja govori o neizlje\u010divo oboljelom \u010dovjeku. Nikolaidis razvija i razra\u0111uje svoje opsesivne teme, a motiv samohranog oca svojevrstan je novitet u na\u0161im knji\u017eevnostima.

Peti finalist je \u017delimir Peri\u0161 s knjigom \u201cMladenka kostonoga\u201d. Njegova \u010detiri rimovana deseterca i sa\u017eetak sadr\u017eaja uvode nas u svaku od 50+ glava Kostonoge koje su totalno druk\u010dije jedna od druge. Te lude glave nelinearno, \u201cmuzikalno\u201d i mozai\u010dno pri\u010daju brutalnu pri\u010du o \u017eivotu nesretne progonjene \u017eene i djeteta joj Carevi\u0107a.

\u0160esti u utrci za knji\u017eevnu nagradu je Ivica Prtenja\u010da s romanom \u201cPliva\u010d\u201d, koji je smje\u0161ten u rano ljeto 1991., kad je ve\u0107 svima jasno da \u0107e uskoro po\u010deti rat. Njegov junak odlazi iz Zagreba na jedan neimenovani otok jer misli da \u0107e tamo lak\u0161e pre\u017eivjeti ono \u0161to se sprema. Uskoro biva mobiliziran, evidentiraju ga i po\u0161alju ku\u0107i, gdje \u010deka kona\u010dni poziv za odlazak na rati\u0161te. U tim trenucima zapo\u010dinje duboka, istinska drama jednog mladi\u0107a, istovremeno ga preplavljuju strah za \u017eivot i novoprona\u0111ena ljubav.

Veliko finale i kona\u010dni pobjednik knji\u017eevne nagrade Fric znat \u0107e se u sije\u010dnju idu\u0107e godine.

Šest lica ušlo u samo finale Frica

Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. Pobjednik će, osim žiroskopa, osvojiti vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna

<p>Poznato je šest finalista književne nagrade Fric. Žiri ih je izabrao među 14 autora koji su ušli u širi izbor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>U osvajanje Expressove nagrade, koja donosi 75.000 kuna, koje osigurava Barcaffe, ali i vrijedan žiroskop ušli su: <strong>Darko Cvijetić</strong> s knjigom “Što na podu spavaš”.</p><p>Darko je ujedno i prošlogodišnji pobjednik ove nagrade, a Miljenko Jergović ga je ovako opisao: “Ako si odlučio biti pisac, onda si odlučio o sebi govoriti ono što se među pristojnim svijetom ne govori, odlučio si pisati ono što se ne može i ne smije napisati, odlučio si liječiti svijet tako što ćeš ubijati sebe. Zatajiš li, nećeš više biti pisac”.</p><p>Sljedeći u utrci je <strong>Marko Gregur</strong> s knigom “Vošicki”. Djelo je opsežno, a opet sažeto, jer u njoj ima doživljaja za mnoge živote, romansirana biografija “Vošicki” prati život tog češkog doseljenika od dolaska u Koprivnicu 1909. pa sve do 1957. i smrti u klijeti bez struje i vode. Sukobljavali su se u Vošickom izdavač-entuzijast, idealist i vjernik knjige s nužno komercijalnim tiskarom.</p><p>Zapamćen je po objavljivanju djela Karla Maya, Augusta Cesarca i Miroslava Krleže, neposredno nakon Obznane, kad se to nitko drugi nije usudio. Sve to mu nikako nije pomoglo u doba NDH-a, začudo ni u doba Jugoslavije.</p><p>Treći finalist je <strong>Almin Kaplan</strong> koji s knjigom “Meho” prikazuje svijet poslijeratne svakodnevnice muslimanskih povratnika na Dubravskoj visoravni između Stoca i Čapljine. Tu iz pozadine, naravno, djeluju i sjećanja na rat i progonstvo. Meho uzgaja breskve i paprike, sam ih vozi u Čapljinu i prodaje, tako hrani obitelj.</p><p>Četvrti u utrci za Frica je <strong>Adrej Nikolaidis</strong> s knjgom “Odlazak” koja govori o neizlječivo oboljelom čovjeku. Nikolaidis razvija i razrađuje svoje opsesivne teme, a motiv samohranog oca svojevrstan je novitet u našim književnostima.</p><p>Peti finalist je <strong>Želimir Periš</strong> s knjigom “Mladenka kostonoga”. Njegova četiri rimovana deseterca i sažetak sadržaja uvode nas u svaku od 50+ glava Kostonoge koje su totalno drukčije jedna od druge. Te lude glave nelinearno, “muzikalno” i mozaično pričaju brutalnu priču o životu nesretne progonjene žene i djeteta joj Carevića.</p><p>Šesti u utrci za književnu nagradu je <strong>Ivica Prtenjača</strong> s romanom “Plivač”, koji je smješten u rano ljeto 1991., kad je već svima jasno da će uskoro početi rat. Njegov junak odlazi iz Zagreba na jedan neimenovani otok jer misli da će tamo lakše preživjeti ono što se sprema. Uskoro biva mobiliziran, evidentiraju ga i pošalju kući, gdje čeka konačni poziv za odlazak na ratište. U tim trenucima započinje duboka, istinska drama jednog mladića, istovremeno ga preplavljuju strah za život i novopronađena ljubav.</p><p>Veliko finale i konačni pobjednik književne nagrade Fric znat će se u siječnju iduće godine.</p>