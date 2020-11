Dobitnici Fric na pozornici, ali i na filmskom platnu te ekranu...

Nagradu Fric organizira tjednik Express, a pokrovitelj je Barcaffe. Pobjednik će, osim žiroskopa, dobiti i vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna

<p>Žiri je dobro birao i odabrao dobitnike, ali i sama Nagrada Fric je sasvim sigurno junački pogurala odabrane romane prema transmedijalizaciji, a to je proces koji traje i trajat će.</p><p>"Sjećanje šume" Damira Karakaša je vrlo skoro bilo postavljeno na daske, u kazalište Gavella, gdje je s uspjehom igralo, pa valjda do korone. Nije to pritom bio lak posao, ali je bio itekako moguć, pokazala je predstava, jer Karakašev roman ne pati od viška dijaloga, a njih kazalište ipak voli, dopisivalo se i raspisivalo, i - uspjelo. Za sada nema naznaka o ekranizaciji, ali ne bi nas ni to čudilo, jer mi se roman čini pogodnijim za film, barem zbog eksterijera i alegoričnosti šume, nego za kazalište, pa se treba tome nadati.</p><p>"Crvena voda" Jurice Pavičića, koji se višestruko okušao i kao scenarist, za sada je dobio samo "jako daleke i ne jako konkretne ponude". Ni sam autor trenutačno nije nešto zainteresiran za snimanje filma po "Crvenoj vodi" jer se o glavnom liku, Gorkom Šainu, upravo snima film, u režiji Zvonimira Jurića, film iz čije epizode je potekao i novi Pavičićev roman "Prometejev sin".</p><p>"Schindlerov lift" Darka Cvijetića je pak priča za sebe. Ima interesa za ekranizaciju, ali ona će sigurno još pričekati neko vrijeme. Tako to uvijek bude, ekranizacija je ipak najskuplja i vrlo se rijetko događa, dok su recimo kazališna uprizorenja češća.</p><p>Recimo, Baretićev "Osmi povjerenik" jedva puta postavljen u kazalištu, po mom skromnom sudu jednom tanano, jednom katastrofalno, jednom suludo, da bi ipak dočekao pristojnu, premda temeljno promašenu, ekranizaciju. Drugu vjerojatno nikad neće, dok za kazalište još ima šanse.</p><p>"Schindlerov lift" je dakle, a nije se tome ni za čuditi, krenuo prema kazalištu, u suradnji nekoliko kazališnih grupa, u režiji Kokana Mladenovića, ali kako je došlo doba korone, kako je mnogo kazališnih družina njome poharano, o lockdownu da ne govorimo, sve je prolongirano do 10.1., kad se nadamo premijeri.</p><p>Zaključka su dva: žiri je dobro birao i odabrao dobitnike, ali i sama Nagrada Fric je sasvim sigurno junački pogurala odabrane romane prema transmedijalizaciji, a to je proces koji traje i trajat će. Plodove mu nestrpljivo iščekujemo, u svim medijima, sa svim porukama, jer medij je, sjetimo se, to se u doba društvenih mreža čini važnije nego ikad: poruka. I treba mu dobar materijal, dobra priča.</p><p>Žiri je ove godine radio u sastavu novinarka i urednica Biljana Romić (predsjednica), urednik kulture Expressa Igor Vikić, konceptualni umjetnik Vlado Martek, književna kritičarka Jagna Pogačnik, liječnica Vesna Degoricija i povjesničar Hrvoje Klasić.</p><p>U širi izbor za najbolju knjigu premijerno objavljene fikcijske proze u Hrvatskoj u razdoblju 30. lipnja 2019. do 1. srpnja 2020., među više od 50 prijavljenih, a u širi izbor njih 14. U uži izbor od šest naslova bit će proglašen početkom prosinca u Puli, u sklopu Sa(n)jma knjiga u Istri, a četvrti dobitnik/ca književne nagrade znat će se u siječnju 2021.</p>