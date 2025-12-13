Sestre Baban 'zapalile' su Instagram: Crni i bijeli labud u obrnutim ulogama

Na društvenim mrežama ovih dana kruži video koji je privukao veliku pažnju, a u glavnim ulogama su dvije sestre koje su pokazale da su - potpune suprotnosti. Glumica Katarina Baban, koju gledatelji prate u seriji 'U dobru i u zlu', pojavila se u videu sa svojom sestrom Lucijom. Uz dozu humora i stila, pokazale su koliko se razlikuju po karakteru, ali i modnom izričaju. Lucija je u videu odjenula crnu kombinaciju, dok je Katarina zablistala u bijelom izdanju.

- Bijeli vs. crni labud… ali s obrnutim osobnostima - napisala je Lucija u opisu, a Katarina se nadovezala komentarom: 'Crni je zapravo bijeli, a bijeli je crni.'

Video je izazvao oduševljenje pratitelja koji su ih nagradili brojnim komplimentima poput 'Prejake ste', 'Najjače', 'Dvije princeze' i 'Predobro'.

Lucija Baban sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 100 tisuća ljudi. Osim influencerskog angažmana, pojavljivala se i u spotovima domaćih glazbenika, a mnogi je pamte iz videospota Hiljsona Mandele za pjesmu 'Cura s kvarta' u kojem je privukla pažnju šetnjom psa u tajicama.

Jedno je sigurno - sestre Baban znaju kako zabaviti publiku, svaka na svoj način.

Foto: Bruno Fantulin