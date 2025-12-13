Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVOJILE DRUŠTVENE MREŽE

Sestre Baban 'zapalile' su Instagram: Crni i bijeli labud u obrnutim ulogama

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Sestre Baban 'zapalile' su Instagram: Crni i bijeli labud u obrnutim ulogama
Foto: Instagram

Katarina i Lucija Baban snimile su simpatičan video u kojem su se poigrale kontrastima, a pratitelji su ih odmh zasuli komplimentima

Na društvenim mrežama ovih dana kruži video koji je privukao veliku pažnju, a u glavnim ulogama su dvije sestre koje su pokazale da su - potpune suprotnosti. Glumica Katarina Baban, koju gledatelji prate u seriji 'U dobru i u zlu', pojavila se u videu sa svojom sestrom Lucijom. Uz dozu humora i stila, pokazale su koliko se razlikuju po karakteru, ali i modnom izričaju. Lucija je u videu odjenula crnu kombinaciju, dok je Katarina zablistala u bijelom izdanju.

- Bijeli vs. crni labud… ali s obrnutim osobnostima - napisala je Lucija u opisu, a Katarina se nadovezala komentarom: 'Crni je zapravo bijeli, a bijeli je crni.'

Video je izazvao oduševljenje pratitelja koji su ih nagradili brojnim komplimentima poput 'Prejake ste', 'Najjače', 'Dvije princeze' i 'Predobro'.

Nexstage teatar Glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište: 'Bit će pristupačno...'
Glumci Katarina Baban i Matko Knešaurek otvorili vlastito kazalište: 'Bit će pristupačno...'

Lucija Baban sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gdje je prati više od 100 tisuća ljudi. Osim influencerskog angažmana, pojavljivala se i u spotovima domaćih glazbenika, a mnogi je pamte iz videospota Hiljsona Mandele za pjesmu 'Cura s kvarta' u kojem je privukla pažnju šetnjom psa u tajicama.

PRODAJE STAN Katarina Baban vrijeme nakon prekida provodi s roditeljima: 'Mačkamami sretan Majčin dan'
Katarina Baban vrijeme nakon prekida provodi s roditeljima: 'Mačkamami sretan Majčin dan'

Jedno je sigurno - sestre Baban znaju kako zabaviti publiku, svaka na svoj način.

Foto: Bruno Fantulin

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić
FOTO

Ovo su blagdanske kombinacije Maje Šuput: Pogledajte kako je sve pjevačica pozirala za Božić

Maja je, od rođenja sinčića Blooma, svake godine s njim pozirala za Božić te s bivšim suprugom Nenadom. Fotografije je objavljivala na društvenim mrežama i čestitala blagdane pratiteljima
Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti
VELIKI VODIČ

Gdje za doček Nove godine? Donosimo vam popis koncerata, evo i koliko će ih gradovi platiti

Od Zagreba, Istre, Kvarnera pa sve do Dalmacije i Slavonije, svaka destinacija pripremila je jedinstveni doživljaj
Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu
TIM DONOSI ODLUKU

Napeto u Masterchefu: Mark, Otto i Krunoslav u stres testu

Napetost u kuhinji doseže vrhunac kada tri natjecatelja moraju pokazati tehničku preciznost, kreativnost i savršeno razumijevanje okusa dok se suočavaju s zahtjevnim jelom chefa Filipa Horvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025