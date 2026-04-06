Sestre Hadid spomenute su u Epsteinovim dokumentima, Gigi se oglasila: 'Užasnuta sam...'

Piše Stela Kovačević,
U prepisci anonimna osoba postavlja pitanje kako su sestre Hadid uspjele izgraditi uspješnu karijeru u modelingu. Na to Epstein kratko odgovara: 'Znaš već'

Admiral

Manekenka Gigi Hadid (30) oglasila se nakon što su ona i njena sestra Bella spomenute u nedavno objavljenim dokumentima povezanim s Jeffreyem Epsteinom.

Naime, riječ je o e-mail prepisci iz 2015. godine između Epsteina i nepoznate osobe. U njoj anonimna osoba postavlja pitanje kako su Gigi i Bella uspjele izgraditi uspješnu karijeru u modelingu i zarađivati velike iznose novca. Na to Epstein kratko odgovara: 'Znaš već', a nakon toga je sugerirao kako je njihov otac 'platio agenciji'. Epstein je to odbacio i dodao: 'Ne, već zato što slijede upute, to je tako jednostavno'.

Objava ove prepiske na društvenim mrežama je izazvala lavinu komentara, a jedna je korisnica napisala kako je otpratila Gigi radi šutnje o ovoj temi. No manekenka se na kraju javila i dala svoju stranu priče.

- Užasno je čitati kako netko koga nikad nisi upoznao govori o tebi na takav način, pogotovo u ovom kontekstu - poručila je pa dodala kako se ranije nije oglašavala o toj temi jer nije htjela skretati pažnju s 'priča stvarnih žrtava'.

Istaknula je kako nije imala veze s Epsteinom i da je uznemiruje činjenica da je spomenuta u tim dokumentima.

- Želim nedvosmisleno reći da nikada nisam imala nikakvu povezanost s tom odvratnom osobom - naglasila je. Dodala je da je u vrijeme kada je taj e-mail navodno napisan, imala samo 20. ili 21. godinu.

Dotakla se i odrastanja i priznala kako dolazi iz 'privilegirane obitelji', ali je naglasila kako su je roditelji, Mohamed Hadid i Yolanda Hadid, odgajali u duhu rada i odgovornosti. Dodala je da od 2012. godine, kada je potpisala prvi ugovor, gradi karijeru isključivo vlastitim trudom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

