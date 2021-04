Severina Kojić (48) gostovala je uživo u emisiji '150 minuta' na srpskoj Prvoj televiziji, koju vodi Marija Kilibarda, a u kojoj je govorila o kampanji 'Hejt, Sloveni', koju je nedavno snimila. U jednom trenutku, na iznenađenje i same voditeljice, Seve je počela pričati o Jovani Joksimović (39), koja nije bila tema razgovora niti ju je itko spomenuo.

- Imala sam neugodnosti s vašom televizijom. Voditeljica je u Jutarnjem programu pustila moje gole fotografije, koje su hakirane s mog mobitela. Naša djeca su se igrala zajedno, poznajem i njezina muža, koji pjeva. Jednom prilikom sam mu čak i pisala repertoar za koncert. Dakle, njihovo dijete i moje dijete su se igrali zajedno, mi smo se družili, kao prijatelji, ali nevezano za to, takve stvari se jednostavno ne rade. Pustila je te fotografije u 10 sati ujutro na televiziji. To je bilo strašno - izjavila je Severina.

Voditeljica je pitala pjevačicu je li se nakon toga čula s Jovanom, na što je Seve odgovorila: 'Ne, nismo se čule od tada'.

Srpski telegraf uspio je dobiti i Jovanu za komentar, koja je pak samo kratko rekla:

- Ma, ne. Ne želim je komentirati. Hvala na pozivu. Prijatno i doviđenja.

Sevine gole fotografije procurile su u javnost 2018. godine, kad je Jovana radila na Prvoj televiziji. Jovana je tad tu temu komentirala sa svojim gostima u Jutarnjem programu. Jovana Joksimović je supruga Severinina kolege Željka Joksimovića (48). Jovana i Željko bili su na Sevinu vjenčanju s Igorom Kojićem u Beogradu 2015. godine. Prije nekoliko godina svi zajedno pozirali su u Šibeniku u sitne noćne sate ispred lokalne pekarnice u kojoj su jeli burek. Inače, srpski mediji su 2018. pisali kako se Severina i Igor razvode baš zbog Jovane.

- Zaista se ne bih bavila tim glupostima niti ih komentirala, shvatite me - rekla je tad Jovana za dnevne novine Alo. Prema pisanju srpskih medija, problem je nastao kad je Jovana u emisiji ispitivala jednu novinarku o Sevi kao majci, zbog čega pjevačica nije htjela da Joksimovići dođu na slavu kod njezina svekra Dragana Kojića Kebe. Iako je on navodno javio Joksimovićima da ne dolaze,

Severina se naljutila, pisalo se tad. Sevi su nekoliko puta u javnosti curile intimne snimke. U slučaju iz 2018. pjevačica se kao i prvi put, kad joj je procurio privatni video prije 17 godina, povukla iz javnosti na neko vrijeme. Nije izlazila ni iz svojega stana. Za objavu intimnih fotografija 2018. optužila je bivšeg partnera, koji joj se osvećuje. Njezin suprug Igor izjavio je kako je riječ o fotomontaži. Nedavno je komentirala i intimni video iz 2004. godine.

- Nikad nisam tražila da moja intima izađe van. To je bio veliki šok. Dala sam onda dva intervjua povodom toga, i to je bilo to. Bilo je teško, ali preživjela sam. U rok službe ili, što bi u Splitu rekli, tempi pasati. Ali eto, bila je to zabava, nekima i dan-danas. Pa kad mi nemaju što reći, onda mi spominju tu nesretnu snimku s broda - rekla je pjevačica.