Seve pornoskandal 2.0, Ćosiću otkaz na HRT-u, Soraja nestala

Ionako vruće ljeto te 2018. godine dodatno su podgrijale eksplicitne fotografije na kojima se navodno nalazi pjevačica Severina Kojić, a koje su objavili svi srpski mediji. Fotke su ubrzo preplavile internet, a koji dan nakon njihova 'curenja' oglasila se pjevačica i njezin tadašnji tim.

- Sve se ovo 'događa' upravo nakon što je Severina opet pobijedila u sudskim postupcima. Ovakve osvete bivših partnera, namještaljke i pokušaj diskreditacije nisu ništa novo. Postavlja se pitanje gdje su tome granice i kojim će se još sredstvima poslužiti. Još jutros su poduzete sve pravne radnje za zaštitu Severininih prava i interesa - rekao nam je jutro poslije skandala tadašnji Sevkin menadžer Tomica Petrović.

- Nedavno mi je bivši partner prijetio nekim golišavim fotkama, potom su ih i objavili. Ostala sam cool jer me dvaput ista stvar ne može pogoditi. To nije lijep čovjek, rekla je Severina Kojić tad.

Ranije u sličnim skandalima spominjali su se hakerski napadi, ali niz je teorija kako su te fotke dospjele u javnost. Jedna od mogućih teorija jest da je u mobitel naše “kraljice estrade” direktno provaljeno. Međutim, takav scenarij je malo vjerojatan. Za objašnjenje smo zamolili jednog stručnjaka u tom području.

- Takav napad je, da netko stoji na nekoliko metara i kopira podatke s uređaja, moguć u teoriji i nešto teže u praksi. To nije kao u filmovima i ipak je rezervirano za nešto žešće momke - komentirao nam je tako jedan računalni stručnjak teoriju o hakiranome mobitelu Severine Kojić. Velika je razlika i kakav mobitel koristi osoba kojoj su ukradene fotografije, videozapisi ili privatne informacije.

Računalni stručnjak ističe kako postoji i druga teorija, a to je varijanta da se hakira pametni telefon sa sustavom Android, i to tijekom presretanja mrežnog prometa, kad se netko na telefonu koristi internetom.

- Moguće je da je netko napravio lažni hotspot ili pristupnu mrežu pa se spojila na njega. Također, moguće je da vam netko presreće podatke ako ste u kafiću spojeni na istu bežičnu mrežu - objašnjava stručnjak te dodaje kako je u pametne telefone s i0S sustavom teže provaliti i da se tu koriste druge tehnike, što je treća teorija kako su navodne Severinine fotografije mogle biti ukradene.

- Često se provaljuje u iCloud. To je spremište podataka na internetu gdje mobitel sam sprema fotografije, videozapise ili kontakte nakon što su takvi podaci stvoreni. U njih hakeri često provaljuju i provaljivali su i prije. Najbolji primjer su strane zvijezde i afera Fappening, kad su procurile fotografije mnogih zvijezda - ispričao nam je tad računalni stručnjak.

Na takav način su procurile fotografije holivudske zvijezde Jennifer Lawrence, pjevačice Ariane Grande te Mile Kunis. Računalni stručnjak objašnjavao nam je i kako je provaljivanje direktno u mobitel bilo puno češće prije 10-ak godina, kad su to radili preko sustava povezivanja zvanog Bluetooth.

A i te godine, baš kao i svake prije, Maja Šuput skidala se i privlačila pažnju. No ovaj put je, čini se, pretjerala. Maja je najavljivala koncert u Pakracu kratkim videom na kojem je odjevena u crni triko i mrežaste čarape. No nedugo prije toga, Zagrepčanka se pitala što će odjenuti uz fotografiju na kojoj pozira u toplesu ispred zrcala.

Okrenuta leđima fotoaparatu, Maja je pratiteljima pokazala guzu u sićušnim tangicama i mrežastim čarapama.No ta fotografija misteriozno je i brzo nestala s društvene mreže. U samo nekoliko minuta nakon objave, pratitelji su je počastili stotinama 'lajkova'. Je li ju Nenad natjerao da ukloni fotku, ili je Maja sama shvatila da je pretjerala, nije poznato.

Kad smo već kod golotinje, ta godina donijela je veliku dramu za najpoznatiju balkansku starletu Soraju Vučelić, koja je, jednostavno nestala s mape. Prijatelji i kolegice zabrinuto su je tražili. Starletu su granični policajci tog ljeta priveli na aerodromu u Beogradu.Tad su je prvim letom deportirali za Crnu Goru, čija je državljanka.

Starletu su opisali rizičnom osobom koja bi mogla narušavati javni red u Srbiji. Soraja se, kako su doznali srpski mediji, tad vraćala iz Turske, u kojoj je uživala na filmskom setu. .Nakon desetak dana potrage i brige, starleta je ipak, na veselje svojih fanova, pronađena živa, zdrava i jednako bujna.

Da ne bi bilo da se piše samo o ženskoj golotinji, Hrvatska je te godine upoznala Kanađanina Brenta Raya Frasera aka Kitassa. Pojavio se nabildani Kanađanin na pozornici Supertalenta te šokirao cijelu naciju.

- Ako radim veća djela, najbolje je da mi je penis mekan i mlohav. Kad slikam slike koje nalikuju na otisak markice ili kemijske olovke, najbolje je da mi je penis u punoj erekciji. No to nije problem jer me rad na umjetnosti uzbudi - rekao je Brent i dodao kako svaka slika ima njegov DNK jer ejakulira po njoj.

Svijet realityja donio nam je prvo hrvatsku sezonu 'Gospodina Savršenog'. U njegove čizme uskočio je bivši košarkaš Goran Jurenec, koji se, na kraju emisije predomislio. Naime, u finalnoj emisiji on je ružu odlučio je dodijeliti Ivi Runjanin.

- Ne tražim curu, nego partnericu za život. Mislim da si ipak premlada i trebaš još puno toga doživjeti. Ne vidim te pokraj sebe - govorio je Goran Hani Rodić dok ju je eliminirao. Na kraju se Gogi predomislio te je danas u sretnoj vezi s mladom Zagrepčankom.

I dok su se u 'Gospodinu Savršenom' bavili spletkama, tračanjima i vezama, u Big Brotheru su te sezone imali puno ozbiljnijih problema. Već prvi dan došlo je do izbacivanja kandidata. Produkcija je promptno izbacila Aleksandra Neradina, grobara iz Makarske.

- Natjecatelj Aleksandar Neradin potpisao je ugovor s RTL-om, po kojem svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor. Navedeno vrijedi i za Aleksandra Neradina, koji nije više dio projekta Big Brother 2018 - priopćili su s RTL-a.

Nešto kasnije, sudsko vijeće riječkog Županijskog suda nekadašnjeg natjecatelja 'Big Brothera' Aleksandra Neradina proglasilo je krivim za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta. Nepravomoćnom presudom iz ožujka 2018. određeno je da će Neradin snositi troškove kaznenog postupka u iznosu od 16 tisuća kuna, a odlukom suda oduzeti su mu računalo i mobitel, koji se dovode u vezu s kaznenim djelima. Na jednom uređaju nađen je i pornografski sadržaj.

No nije Neradin bio jedini problematični kandidat te sezone. Zbog izjava o nasilju nad ženama produkcija je izbacila i Antu Biuka, koji je kasnije nepravomoćno osuđen zbog razbojništva nad starcem na godinu i devet mjeseci zatvora.

A veselo je bilo i oko naše nogometne reprezentacije koja je tog ljeta senzacionalno osvojila drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Bilo bi možda to i prvo mjesto da nije bilo suca Pitane, ali pustimo to sad... Hrvatska je srebrenim nogometašima priredila nekoliko spektakularnih dočeka, a posebno pamtimo fotku sa zagrebačkog trga na kojoj Ivan Rakitić ljubi svoju suprugu, lijepu Španjolku Raquel. Ona se tom fotkom pohvalila na svojem Instagram profilu te zahvalila svima u Hrvatskoj.

I dok je naciju i dalje tresla 'post-Svjetsko prvenstvo' euforija, na HRT-u je buknuo dotad neviđeni skandal, Omiljeni tv komentator Drago Ćosić optužen je za malverzacije s ulaznicama za finale SP-a. Odjeknula je afera kad su se na oglasniku našle ulaznice za finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u Rusiji između Hrvatske i Francuske. Prodavale su se za 18.500 eura, a prema serijskom broju istraga je dovela do HRT-a, koja je četiri takve VIP ulaznice dobila. Ćosić je zbog skandala na HRT-u dobio otkaz.

Bila je to i godina odlaska velikana. Tog ljeto napustio nas je možda i najveći hrvatski pjevač, Oliver Dragojević. Na njegov posljednji ispraćaj došlo je pola Dalmacije. Brod s tijelom velikog pjevača krenuo je iz Splita u Vela Luku, a tamo su ga pratile na stotine brodica.

Osim Olivera, te godine su nas zauvijek napustili i glumac Nebojša Glogovac te velika glumica Milena Dravić.

