Seve poručila da je život kratak pa pokazala kako uživa u njemu

Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja, poručila je Severina u srijedu na društvenim mrežama. A da joj je upravo tako, pokazala je kroz niz fotografija i kratkih videozapisa.

Podijelila je prizore iz svakodnevice. Šetnja splitskom rivom, kava na sunčanoj terasi, druženja u dobrom društvu i trenuci smijeha koji djeluju uhvaćeno usput, a ne planirano. Posebno su pažnju privukli kadrovi s obiteljskog rođendanskog slavlja, koje je uklopila među ostale snimke.

Dok na društvenim mrežama dijeli ovakve opuštene trenutke, Severina je zauzeta i velikim privatnim projektom. Na zagrebačkim Šestinama uređuje svoj novi dom od gotovo 400 kvadrata. Luksuzna vila, koja se prodavala na Njuškalu za 1,5 milijuna eura, nalazi se u mirnoj uličici s pogledom na Medvednicu.

- Stambeni dio 390 kvadrata podijeljen je na dvije cjeline. Prizemlje dvosoban stan 80 kvadrata koji se sastoji od boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe, kupaonice, ostave i toaleta. Dvoetažan stan 310 kvadrata koji se sastoji od velikog dnevnog boravka s terasom, kuhinje s odvojenim prostorom za blagovanje iz kojih se izlazi na drugu terasu i u vrt, ostave, vinoteke, spavaće sobe s garderobom i kupaonicom, toaleta, te na drugoj etaži dvije spavaće sobe koje imaju izlaz u vrt i kupaonice - stajalo je u opisu objekta.

Foto: Njuškalo

U istom elitnom kvartu vilu ima i voditeljica Nikolina Pišek od 2021. godine. Kupila ju je s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem i mjesecima je uređivala i opremala te cijeli proces dijelila na društvenim mrežama.