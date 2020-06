Seve snima novu pjesmu, a Igor i dalje prati samo Crvenu zvezdu

Severina se prošlog tjedna prisjetila svoje turneje 'The Magic Tour', dok je njezin suprug Igor i proteklih dana bio na nogometnim utakmicama i navijao za nogometni klub Crvena zvezda

<p>Još se uvijek šuška o navodnom ljubavnom krahu <strong>Severine</strong> (48) i<strong> Igora Kojića</strong> (32), no par se o istom ne oglašava. Glasine nisu potvrdili, niti demantirali. Ako je suditi prema objavama na njihovim društvenim mrežama, par ispunjava dane aktivnostima koje su radili i prije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Turbulentna godina za Severinu Kojić </strong></p><p>Dok Igor prati nogometne utakmice, Seve se 'bacila' na posao pa priprema novu pjesmu. Pohvalila se i na društvenim mrežama. </p><p>- Neki od mojih omiljenih autora bili su vrlo marljivi u doba korone. Išla sam malo do studija probati kako mi leže neke od pjesama. I leže mi. Jedva sam (do)čekala, a vi? - napisala je Severina u opis fotografije iz studija. Uz nju je opet dugogodišnji menadžer <strong>Tomislav Petrović </strong>s kojim se razišla u ožujku 2019. nakon 17 godina suradnje.</p><p>- Mogu potvrdili informaciju da Severina i Petrović surađuju te da se svi u timu veselimo skorašnjim budućim projektima - rekao je za <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/potvrdeno-je-uz-severinu-ce-ponovno-stajati-covjek-s-kojim-se-iznenada-razisla-prosle-godine-1410028" target="_blank">Večernji list</a> njezin PR menadžer <strong>Davor Grgin</strong>.</p><p> </p><p>Pjevačica se prošlog tjedna prisjetila svoje turneje 'The Magic Tour', dok je bivši golman i nogometni menadžer i proteklih dana bio na nogometnim utakmicama. Prošlog vikenda slavio je pobjedu igrača nogometnog kluba Crvena zvezda.</p><p>Inače, kad je tek prohodao sa Severinom, Igor je radio kao nogometni menadžer, a prije toga pokušavao se probiti kao golman. Na društvenim mrežama i dalje redovito objavljuje fotografije s nogometnih terena i podržava klub Crvena zvezda. </p>