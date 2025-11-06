Obavijesti

Show

Komentari 3
ZAVIDAN GLAZBENI REPERTOAR

Severina godinama reda hitove: Pjesma "Prijateljice" nastala je radi tragedije s početka karijere

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Severina godinama reda hitove: Pjesma "Prijateljice" nastala je radi tragedije s početka karijere
11
Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina je tijekom karijere objavila nebrojeno hitova, a iza pjesme "Prijateljice" krije se emotivna priča kojom je rastužila fanove prije nekoliko mjeseci

Severina potpisuje neke od svojih najvećih hitova, a mnoge je radila u suradnji s poznatim kolegama sa scene. Iza njezina hita "Prijateljice" stoji emotivna priča, koju je podijelila i na svom Instagramu u ožujku ove godine.

UVIJEK PREDIVNA FOTO Severina je godinama eksperimentirala s frizurama, pogledajte kako se mijenjala
FOTO Severina je godinama eksperimentirala s frizurama, pogledajte kako se mijenjala

- Tekst za ovu pjesmu počela sam pisati još u srednjoj školi za moje prijateljice, bezbrižne i zaigrane, a refren sam dovršila ridajući u hotelskoj sobi u Zagrebu 1991., kad su mi javili da je Marica nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tad me nazvala Anđela i rekla - moraš joj napisati pjesmu... Glazbu sam napisala kasnije i izdala je na albumu 'Djevojka sa sela'. Trebala se zvati 'Hej Marice, moja prijateljice', ali nisam željela dirati rane njenih roditelja… a i svih nas koji smo ju voljeli... - napisala je onda Severina. 

- Bila je najljepša u razredu, svirala je violončelo. Odletjela je svome jugu. Njeni snovi su ostali nedosanjani, mi smo ostali bez nje, ali živi kroz pjesmu. I znam da je uvijek čuje, sada kroz glasove nekih mladih djevojaka - dodala je.

Severinina karijera krenula je 1990.

Severina je tijekom bogate karijere objavila 12 studijskih albuma, a od prvoga je bilo jasno da će pjevačica osvojiti domaću scenu. Danas je jedna od najvećih zvijezda regije, a ususret njezinim rasprodanim koncertima u Areni Zagreb prisjetili smo se početaka njezine karijere.

Severina Vučković se glazbom profesionalno počela baviti 1990. godine, nakon što je prekinula školovanje da bi se posvetila karijeri. Pobijedila je na radijskom natjecanju "DemoX" Radio Zagreba iste godine te je osvojila snimanje prvog albuma. S pjesmom "Vodi me na ples" nastupila je na Splitskom festivalu par mjeseci kasnije, a singlom "Sklopi oči muzika dok svira" oduševila je na Zagrebfestu te je osvojila prvu nagradu. 

ARHIVA - 2008. Opatija: Severina u majici s likom Bogorodice nastupila na HRF-u
ARHIVA - 2008. Opatija: Severina u majici s likom Bogorodice nastupila na HRF-u | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Godina dana značila je itekakvu razliku za njezinu karijeru, a nakon snimanja prvog albuma bila je i na prvoj turneji po Australiji. Poznatog skladatelja Zrinka Tutića pjevačica je upoznala 1991. i s njime je snimila drugi album. "Tvoja prva djevojka" i "Kad si sam" prvi su njihovi hitovi kojima je oduševila publiku, a 1993. je s albumom "Dalmatinka" postala jedna od najtiražnijih izvođačica te godine. 

Brojne suradnje i hitovi

"Dalmatinka" i "Paloma nera" smatraju se jednima od najvećih hitova 90-ih godina na domaćoj sceni, no to je bio tek njezin početak. Iste je godine bila na prvoj turneji po Hrvatskoj i regiji. "Trava zelena", duet sa Žerom "Ti si srce moje", "Moja stvar" i "Od rođendana do rođendana" samo su neki od hitova koji su uslijedili.

Njezina pjesma "Djevojka sa sela" iz 1998. godine postala je himnom hrvatske nogometne reprezentacije, a u to vrijeme razišla se od dugogodišnjeg suradnika Zrinka Tutića. 

ARHIVA - Severina danas slavi 51. ro?endan
Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

"Ja samo pjevam", "Pogled ispod obrva" i "Severgreen" albumi su koje je objavila prije 2006. godine, kada je s pjesmom "Moja štikla" otišla na Eurosong. Autori pjesme su Boris Novković i Goran Bregović, s kojim je počela suradnju koja je okrunila nekoliko godina njezine karijere. Severina je u tom trenutku već bila najveća zvijezda na ovim prostorima, a pojavila se 2009. i na Splitskom festivalu. Otpjevala je "Ko to pita", jednu od posljednjih pjesama Đorđa Novkovića.

BURAN LJUBAVNI ŽIVOT Severina je imala šest velikih ljubavi, pet puta se zaručila, no samo je jednom išla pred oltar
Severina je imala šest velikih ljubavi, pet puta se zaručila, no samo je jednom išla pred oltar

"Uzbuna", "Dobrodošao u klub", "Gas gas", "Brazil" i "Sekunde" samo su neki od njezinih hitova koje je posljednjih godina objavila. Severinin posljednji studijski album "Halo" objavljen je 2019. godine, no pjevačica se više fokusirala na singlove, nego na albume. Koncertom u Areni obilježit će bogatu karijeru, a sudeći po odazivu, publika jedva čeka.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever
ISPUNILA SI ŽELJU

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kg, a pogledajte kako danas izgleda Štefica Sever

Bivša natjecateljica iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu nevjerojatnom promjenom
Džemila Dilberović: 'Zbog mene misica Laura nosi Crveni koralj. Jako smo svi ponosni na nju!'
Dvije dame za pobjedu

Džemila Dilberović: 'Zbog mene misica Laura nosi Crveni koralj. Jako smo svi ponosni na nju!'

Naša kandidatkinja za Miss Universe krade zasluženu pozornost u kreacijama Lella Designa koje se naveliko hvale u svijetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025