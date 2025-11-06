Severina godinama reda hitove: Pjesma "Prijateljice" nastala je radi tragedije s početka karijere

Severina potpisuje neke od svojih najvećih hitova, a mnoge je radila u suradnji s poznatim kolegama sa scene. Iza njezina hita "Prijateljice" stoji emotivna priča, koju je podijelila i na svom Instagramu u ožujku ove godine.

- Tekst za ovu pjesmu počela sam pisati još u srednjoj školi za moje prijateljice, bezbrižne i zaigrane, a refren sam dovršila ridajući u hotelskoj sobi u Zagrebu 1991., kad su mi javili da je Marica nastradala u saobraćajnoj nesreći. Tad me nazvala Anđela i rekla - moraš joj napisati pjesmu... Glazbu sam napisala kasnije i izdala je na albumu 'Djevojka sa sela'. Trebala se zvati 'Hej Marice, moja prijateljice', ali nisam željela dirati rane njenih roditelja… a i svih nas koji smo ju voljeli... - napisala je onda Severina.

- Bila je najljepša u razredu, svirala je violončelo. Odletjela je svome jugu. Njeni snovi su ostali nedosanjani, mi smo ostali bez nje, ali živi kroz pjesmu. I znam da je uvijek čuje, sada kroz glasove nekih mladih djevojaka - dodala je.

Severinina karijera krenula je 1990.

Severina je tijekom bogate karijere objavila 12 studijskih albuma, a od prvoga je bilo jasno da će pjevačica osvojiti domaću scenu. Danas je jedna od najvećih zvijezda regije, a ususret njezinim rasprodanim koncertima u Areni Zagreb prisjetili smo se početaka njezine karijere.

Severina Vučković se glazbom profesionalno počela baviti 1990. godine, nakon što je prekinula školovanje da bi se posvetila karijeri. Pobijedila je na radijskom natjecanju "DemoX" Radio Zagreba iste godine te je osvojila snimanje prvog albuma. S pjesmom "Vodi me na ples" nastupila je na Splitskom festivalu par mjeseci kasnije, a singlom "Sklopi oči muzika dok svira" oduševila je na Zagrebfestu te je osvojila prvu nagradu.

ARHIVA - 2008. Opatija: Severina u majici s likom Bogorodice nastupila na HRF-u | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Godina dana značila je itekakvu razliku za njezinu karijeru, a nakon snimanja prvog albuma bila je i na prvoj turneji po Australiji. Poznatog skladatelja Zrinka Tutića pjevačica je upoznala 1991. i s njime je snimila drugi album. "Tvoja prva djevojka" i "Kad si sam" prvi su njihovi hitovi kojima je oduševila publiku, a 1993. je s albumom "Dalmatinka" postala jedna od najtiražnijih izvođačica te godine.

Brojne suradnje i hitovi

"Dalmatinka" i "Paloma nera" smatraju se jednima od najvećih hitova 90-ih godina na domaćoj sceni, no to je bio tek njezin početak. Iste je godine bila na prvoj turneji po Hrvatskoj i regiji. "Trava zelena", duet sa Žerom "Ti si srce moje", "Moja stvar" i "Od rođendana do rođendana" samo su neki od hitova koji su uslijedili.

Njezina pjesma "Djevojka sa sela" iz 1998. godine postala je himnom hrvatske nogometne reprezentacije, a u to vrijeme razišla se od dugogodišnjeg suradnika Zrinka Tutića.

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

"Ja samo pjevam", "Pogled ispod obrva" i "Severgreen" albumi su koje je objavila prije 2006. godine, kada je s pjesmom "Moja štikla" otišla na Eurosong. Autori pjesme su Boris Novković i Goran Bregović, s kojim je počela suradnju koja je okrunila nekoliko godina njezine karijere. Severina je u tom trenutku već bila najveća zvijezda na ovim prostorima, a pojavila se 2009. i na Splitskom festivalu. Otpjevala je "Ko to pita", jednu od posljednjih pjesama Đorđa Novkovića.

"Uzbuna", "Dobrodošao u klub", "Gas gas", "Brazil" i "Sekunde" samo su neki od njezinih hitova koje je posljednjih godina objavila. Severinin posljednji studijski album "Halo" objavljen je 2019. godine, no pjevačica se više fokusirala na singlove, nego na albume. Koncertom u Areni obilježit će bogatu karijeru, a sudeći po odazivu, publika jedva čeka.

