Severina je odmor pretvorila u modnu pistu! Prošetala komade vrijedne više od prosječne plaće

Za neke je odmor bijeg od svega, a za Severinu prilika da svaki trenutak pretvori u priču vrijednu filmskog kadra. Ove je dane provela na Capriju, otoku koji i sam miriše na luksuz i ljetnu bezbrižnost, a njezini su modni odabiri izgledali kao da su krojeni baš za tu kulisu.

Pod palmama je zablistala u ljubičastom jednodijelnom Norme Kamali, koji stoji oko 225 dolara i rasprodan je.

Za šetnju uličicama birala je upečatljive komade Johanne Ortiz. Prvo prugasti bikini, koji stoji 232 funte, a zatim i maxi suknju s etno printom koja stoji 763 dolara i crop top od 182 dolara. Taj je komplet također gotovo rasprodan, pa se Severina još jednom pokazala kao trendseterica koja uvijek pronađe 'it' komade prije svih. Sve je upotpunila bijelim Kuboraum naočalama koje stoje 155 dolara.

Crna čipkasta maxi haljina D’Asanty, koja stoji 250 franaka (oko 260 eura), bila je njezin izbor za laganu šetnju i uživanje u pogledu.

A ono što će s ovog putovanja pamtiti najviše, pjevačica je sažela u par rečenica.

- Najljepša putovanja su kad putujete u dobrom i veselom društvu. Sonja Dvornik je već opisala Italiju na svom Instagramu i sve potpisujem, ali kad su nas u 'Taverna Anema E Core' na prepad uhvatili, obukli nam napuljske nošnje i poslali na binu, to je ipak bio vrhunac putovanja i nešto što ćemo zauvijek pamtiti, jer smo izgledale kao tri Hajdice na Oktoberfestu (od 14. do 19. objave). Viva Italia! - poručila je pjevačica u nedjelju na Instagramu.

