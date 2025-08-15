Severina na godišnjici mature s društvom zapela u liftu: 'Možda smo ipak trebali zvati popa...'

Severina je ovih dana proslavila 35 godina mature i ponovno se susrela sa svojim srednjoškolskim kolegama. Proslavila je na terasi hotela Amphora u Splitu. Ipak, nije sve prošlo po planu te je pjevačica objavila video u kojem su ona i ekipa zapeli u liftu.

- Nakon ceremonijalnog dijela, kreće se na rooftop hotela (10. kat). Muzičari (koji piju) nisu stigli na vrime te smo ispratili sve put lifta i krenuli zadnji u taj lift. Lift je stao, jer svaka naša priča stane kad se treba desiti normalna situacija. Prethodne liftadžije su već uveliko na krovu prepričavale Markove konake, užarene kugle od velikog praska, ko je s kin iša u koji razred... Sreće mi te nismo imali, lift je sta, u prvih pet minuta smo mislili, ma sad će krenut... - napisala je Severina u objavi na društvenim mrežama

Navela je kako su u liftu bili skoro pola sata, a izvukao ih je slučajni prolaznik.

- Nakon 10 minuta, pogledi više nisu čvrsti, lomljivi prsti, izolacija na živcima popušta, klaustrofobijo ko te izmislija, doktorica među nama drži propovijed o normalnosti situacije u koju vjerujemo, jer mi jesmo vjernici, mi smo oni koji smo uvik virovali i u snove koji se teško ostvare i s nama ostare... - našalila se pjevačica

Foto: kontraformalni/La Playa

- Nakon 20 minuta smo počeli dumat, možda smo trebali ipak zvat popa, jer je Nensi Kulušić (iz prethodnog posta), koja ima cvjećaru i prodaje cviće na groblju (obično mi piše poruke kad nema posla), rekla da njoj ova situacija savršeno odgovara, da će se pobrinut da budem lip leš... Izvukao nas je slučajni gost hotela, Nijemac i klipsali smo pješke do 10. kata, ali kad je gore (za)orilo 'Ništa kontra Splita', sve smo u smiju zaboravili - završila je

Na kraju su Severina i društvo ipak trebali hodati do 10. kata hotela, a tulumarili su dugo u noć.

- Rastanak je bio tužan, u 6 ujutro smo s najlipše rive na svitu, uz smij i plač, sabirali utiske… Šaka suza, vrića smija, ča je život vengo fantažija - piše.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Severina je za tu prigodu nosila je plavu Dries Van Noten haljinu koja se na službenim stranicama može pronaći za 3700 eura, Dior torbicu od 5000 eura i Bottega Veneta sandale.

Severina je završila gimnaziju Natko Nodilo i paralelno s njom išla u srednju glazbenu školu Josip Hatze, koju je upisala u sedmom osnovne te jednu godinu kaskala za gimnazijom. Kako je otišla na turneju u Australiju, ispite za četvrti srednje glazbene škole nije ni izašla polagati.

Foto: kontraformalni/La Playa