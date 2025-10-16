Obavijesti

Show

Komentari 4
RAZNJEŽILA OBOŽAVATELJE

Severina na probu donijela i psa Mišu: 'Slatki, a pjesma je vrh'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Severina na probu donijela i psa Mišu: 'Slatki, a pjesma je vrh'
Foto: Instagram

Pjevačica će najprije 24. listopada zapjevati u rodnom Splitu, a zatim je 7. i 8. listopada u Areni očekuju dva, rekordno rasprodana koncerta...

Severina je oduševila obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na probu za nadolazeći koncert u splitskoj dvorani 'Gripe' dovela je i svog psa, odnosno kako je je ranije isticala njezinu članicu obitelji Mišu. Na svom Instagram profilu pjevačica se pohvalila i videom.

- Pripreme za Arene. Miša is 'in the house' - napisala je Severina ispod objave. 

- Ne govori što je za mene dobro. Svatko zna svoje...Mene ništa promijeniti neće, jer ja ću biti ja...Tekst za 'Moju stvar' sam napisala s 24 godine (1996.) i držim ga se godinama. Nekad s više, a nekad s manje uspjeha... - dodala je pjevačica, dok su joj se u komentarima javili brojni fanovi.

NAKON KRAĆE PAUZE FOTO Severina u prozirnoj haljinici zapalila Njemačku: 'Bila je to predobra noć'
FOTO Severina u prozirnoj haljinici zapalila Njemačku: 'Bila je to predobra noć'

Podsjetimo, Severina će najprije zapjevati u rodnom Splitu 24. listopada, a zatim će 7. i 8. studenoga održati koncerte u rekordno rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Koncerte je ranije najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'. Inače, posljednji put Severina je nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour', dok je pojavljivanje u Gripama zabilježeno 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla Naša bila štorija, u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina
VELIKA TRAGEDIJA

FOTO Ovako su se hrvatske zvijezde opraštale od Toše Proeskog prije 18 godina

Prije 18 godina plakala je regija. U jesensko jutro 16. listopada svi oni su se probudili s najtežom i najneočekivanijom viješću... Toše Proeski doživio je tešku prometnu nesreću oko 6 sati i 20 minuta nedaleko od Nove Gradiške. Brojne zvijezde oprostile su se od njega
FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Živi američki san, ovako Splićanka izgleda danas
BILA JE U PETOJ SEZONI

FOTO Sjećate li se Ornele iz 'Big Brothera'? Živi američki san, ovako Splićanka izgleda danas

Bila je jedna od favorita reality showa, a stigla je do finala. Kasnije se udala i preselila u SAD, gdje je nastavila graditi karijeru
Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas
VELIKA GALERIJA

Adriana Lima je rekorderka na pisti: Evo kako je izgledala na početku karijere, a kako danas

Sve oči modnog svijeta noćas će biti uprte u New York, gdje se nakon višegodišnje pauze vratila legendarna revija 'Victoria’s Secret'. Među manekenkama koje će prošetati pistom je i Adriana Lima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025