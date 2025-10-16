Severina na probu donijela i psa Mišu: 'Slatki, a pjesma je vrh'

Severina je oduševila obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, na probu za nadolazeći koncert u splitskoj dvorani 'Gripe' dovela je i svog psa, odnosno kako je je ranije isticala njezinu članicu obitelji Mišu. Na svom Instagram profilu pjevačica se pohvalila i videom.

- Pripreme za Arene. Miša is 'in the house' - napisala je Severina ispod objave.

- Ne govori što je za mene dobro. Svatko zna svoje...Mene ništa promijeniti neće, jer ja ću biti ja...Tekst za 'Moju stvar' sam napisala s 24 godine (1996.) i držim ga se godinama. Nekad s više, a nekad s manje uspjeha... - dodala je pjevačica, dok su joj se u komentarima javili brojni fanovi.

Podsjetimo, Severina će najprije zapjevati u rodnom Splitu 24. listopada, a zatim će 7. i 8. studenoga održati koncerte u rekordno rasprodanoj zagrebačkoj Areni. Koncerte je ranije najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'. Inače, posljednji put Severina je nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour', dok je pojavljivanje u Gripama zabilježeno 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla Naša bila štorija, u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.