Severina najavila novi nastup u Areni Zagreb! 'Dvije večeri lani nisu bile dovoljne za sve...'

Nepunih godinu dana nakon dvije rasprodane večeri u Areni Zagreb i svega dva mjeseca nakon velikog koncerta u pulskoj Areni, Severina je svoju publiku iznenadila objavom na društvenim mrežama kojom je najavila povratak u najveću hrvatsku dvoranu – 15. prosinca, ovoga puta s koncertom znakovita naziva 'Ja samo pjevam – B strana'.

Foto: Igor Cecelja

Nakon što je koncertnim konceptom 'Ja samo pjevam' osvojila publiku diljem Hrvatske, Severina otvara novo poglavlje svoje koncertne priče. Oduševljenje s kojim je publika napuštala prethodne koncerte najbolje govori o snazi koncepta u kojem je Severina gotovo tri sata sama nosila pozornicu, bez plesača i velikih koreografskih blokova, zadržavajući pozornost desetaka tisuća ljudi glasom, interpretacijom i umjetničkom osobnošću. Upravo je taj neposredan, emotivan pristup, u kojem su glazba i Severina u središtu svega, obilježio zagrebačke i splitske koncerte, a potom i nastup pod otvorenim nebom pulske Arene. Sada ta koncertna priča dobiva svoju B stranu – donoseći ono što publika posebno voli, pjesme koje su obilježile Severininu karijeru, ali koje se rijetko ili nikada ne nalaze na njezinim koncertnim set-listama.

''Ni dvije prošlogodišnje večeri u Areni Zagreb nisu bile dovoljne da otpjevamo sve pjesme koje volite… Tako da nam treba i treća. Koncert se zove B strana i obećavam da ću pjevati neke od pjesama koje jako volite, a ja ih rjeđe ili nikada ne izvodim na nastupima. Zasad jedino znam da ćemo pjesmom 'Hrvatica' otvoriti koncert, a publiku pozivam da mi na društvenim mrežama piše kojima ćemo nastaviti…'' – izjavila je Severina.

Dakle, 'Ja samo pjevam – B strana' tako je zamišljena kao susret s onim dijelom Severinina glazbenog opusa koji publika dobro poznaje, voli i možda već dugo priželjkuje čuti uživo. Jer uz velike hitove koji su postali nezaobilazan dio njezina repertoara, Severinina karijera krije i pjesme koje nisu uvijek u prvom planu, ali za publiku imaju posebno mjesto. Neke od njih pisali su i kompozitori koje će Severina pozvati da joj se pridruže kao gosti na pozornici.

Te pjesme, ali i ostale dobro poznate, i ovoga će puta izvesti uz pratnju orkestra sastavljenog od preko trideset najboljih glazbenika ovih prostora te vrhunsku produkciju koja svaku pjesmu prati, a emociju stavlja u prvi plan. Upravo je takav pristup prethodne koncerte učinio istodobno glazbeno raskošnima i osobnima, pretvarajući velike dvorane u prostor bliskosti između umjetnice i publike.

Foto: Igor Cecelja

Ovoga prosinca zagrebačku publiku očekuje nova prilika da tu atmosferu doživi iz drugačije perspektive – kroz pjesme koje možda dugo nisu čuli uživo, ali ih nisu zaboravili. Jer svaka A strana ima i svoju B stranu, a neke od najdražih pjesama upravo ondje čekaju svoj trenutak.

Ulaznice za koncert 'Ja samo pjevam – B strana', koji će se održati 15. prosinca u Areni Zagreb, već su dostupne putem sustava Eventim.