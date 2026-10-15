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TEŽAK PERIOD

Severina otkrila detalje bitke za skrbništvo: 'Od tih 12 godina pamtim samo riječi odvjetnika'

Piše Maša Mai Čigir,
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Severina otkrila detalje bitke za skrbništvo: 'Od tih 12 godina pamtim samo riječi odvjetnika'
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Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Severina je u podcastu 'POPkast' otvorila dušu o svojoj 12-godišnjoj pravnoj bitki za skrbništvo nad sinom, ali borbi s tjeskobom

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Pjevačica Severina nedavno je gostovala u slovenskom podcastu 'POPkast', a ondje je pričala o svojoj najnovijoj glazbenoj trilogiji, borbi s anksioznošću, ali i pravnoj bitci za skrbništvo nad sinom koja je trajala 12 godina. Severina je objasnila svoj koncept od tri pjesme, a gdje svaka pjesma objašnjava jedno emocionalno stanje: 'Anksiozna', 'Bešćutna' i 'Savršena'. Istaknula je kako joj glazba služi kao terapija te da joj pomaže u prevladavanju kreativne lijenosti. 

- Ove tri pjesme su moj izbor i moja borba protiv lijenosti koja me sigurno uhvatila, kao što vjerojatno uhvati mnoge izvođače - rekla je za 24ur.com.

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Severina je otkrila i kako je ona zapravo introvertirana osoba iako je poznata po svojim energičnim nastupima, a istaknula je kako njena karijera i uspjeh nisu plod neke vlastite dječje želje.

- Zapravo sam bila ambicija jedne druge osobe koja me vodila... To je moja sestra - otkrila je.

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Kao djevojčica borila se s tjeskobom koju je tada nazivala 'stari zrak'. Kaže da ju je oblikovala životna škola, ali i da se u nekim fazama karijere morala prilagođavati tuđim očekivanjima prije nego što je uspjela definirati vlastiti umjetnički izraz i osloboditi se unutarnjih ograničenja.

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Veliki dio razgovora u podcastu pripao je razgovoru o njenoj borbi za skrbništvo nad sinom, a koja je trajala čak 12 godina.

- Jednostavno sam upala u potpuno drugi svijet koji nije bio moj život - rekla je pjevačica te otkrila kako je s godinama koje je provela u sudnici razvila i posebnu taktiku za svjedoke, za koje je smatrala da ne govore istinu.

- Promatrala bi ih dok lažu te im tiho, pazeći da sutkinja ne čuje, dobacivala riječi kako bi ih omela i navela da se zapletu u vlastite iskaze. Oni bi se zapleli u svoje laži i zaboravili gdje su stali - otkrila je za 24ur.com.

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Severina je istaknula kako je u tom dugom, teškom i traumatičnom procesu nastojala pronaći humor i razviti mehanizme preživljavanja, toliko se posvetila proučavanju svojih predmeta da je o njima znala više od sudskih vježbenika, a njezin odvjetnik Čedo Prodanović u šali ju je proglasio najboljom među njima te se našalila kako je u međuvremenu položila pravosudni ispit.

- Od tih 12 godina suđenja pamtim samo riječi svojih odvjetnika. I to da sam položila pravosudni ispit - rekla je.

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