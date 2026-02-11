Severina odgovorila Grdoviću: 'Svi znamo da si loš momak...'

Ovih dana mnogi na društvenim mrežama prate prepucavanje Severine i Mladena Grdovića. Sve je krenulo nakon njezine objave nakon koncerta u Samoboru. Nakon što je Grdović poručio Severini da 'svi znaju da je dobra cura' i da ne dozvoljava sebi takve objave, pjevačica mu je odgovorila na Instagram Storyju.

'Svi znamo da si loš momak', stoji u objavi koju je podijelila sa stranice Seksizam naš svagdašnji.

Foto: Instagram

Sve je počelo nakon Severininog koncerta u Samoboru proteklog vikenda. U objavi na društvenim mrežama je Severina napisala:

- Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu i isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo nego slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što se ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar.

Nakon te njezine objave se oglasio Grdović, koji je objavio fotografiju sebe s Markom Perkovićem Thompsonom te napisao:

- Đi. Mal.SNemojte ljudi , nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra Cura . Pivali smo svugdi.Marka vole ljudi, tebe , mene , Zeku, Đibu našeg Ollivera. I pok.Tomislava . Ovo nemoj sebi dozvoljavati , jer nas bacaš sve u Vatru. Ja ka stariji svi od vas. Pusti svoje kolege koje ih Narod voli. Marko je legenda, pa ti , i ja i svi . Nemoj da te narod Zamrzi - poručio je u objavi.

Tu njegovu objavu je komentirala i stranica Seksizam naš svagdašnji. Tamo su mu, između ostalog, poručili da bude 'dobar dečko'.