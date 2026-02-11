Obavijesti

Komentari 44
NIJE MU OSTALA DUŽNA

Severina odgovorila Grdoviću: 'Svi znamo da si loš momak...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Neva Zganec/PIXSELL/Marko Seper/PIXSELL

Nakon njene objave proteklog vikenda o domoljublju, vjeri i njezinim nastupima, Grdović je Severini poručio: 'Svi znamo da si dobra cura'. Ona mu je sada odgovorila...

Admiral

Ovih dana mnogi na društvenim mrežama prate prepucavanje Severine i Mladena Grdovića. Sve je krenulo nakon njezine objave nakon koncerta u Samoboru. Nakon što je Grdović poručio Severini da 'svi znaju da je dobra cura' i da ne dozvoljava sebi takve objave, pjevačica mu je odgovorila na Instagram Storyju. 

'Svi znamo da si loš momak', stoji u objavi koju je podijelila sa stranice Seksizam naš svagdašnji. 

Foto: Instagram

Sve je počelo nakon Severininog koncerta u Samoboru proteklog vikenda. U objavi na društvenim mrežama je Severina napisala:

- Bože, što su moji koncerti lijepi. Ovdje je pravo domoljublje, zajedništvo i iskrenost, a ne podjele i laži. Domoljublje je kad pjevamo skupa, a ne jedni protiv drugih. Na mojim koncertima nema nacionalizma i ne svađam Hrvate s Hrvatima - kod mene svi stanu i isti refren. Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana. Ne vjeruje se da bi se profitiralo i druge smanjilo nego slabije osnažilo. Najbolja je zastava ona pod koju svi stanemo. Volim što se ne mrzimo, volim što se volimo. E da, i političari mi ne biraju repertoar. 

Nakon te njezine objave se oglasio Grdović, koji je objavio fotografiju sebe s Markom Perkovićem Thompsonom te napisao: 

- Đi. Mal.SNemojte ljudi , nemoj SEVE. Svi znamo da si dobra Cura . Pivali smo svugdi.Marka vole ljudi, tebe , mene , Zeku, Đibu našeg Ollivera. I pok.Tomislava . Ovo nemoj sebi dozvoljavati , jer nas bacaš sve u Vatru. Ja ka stariji svi od vas. Pusti svoje kolege koje ih Narod voli. Marko je legenda, pa ti , i ja i svi . Nemoj da te narod Zamrzi - poručio je u objavi. 

Tu njegovu objavu je komentirala i stranica Seksizam naš svagdašnji. Tamo su mu, između ostalog, poručili da bude 'dobar dečko'. 

