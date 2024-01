Severina opet o odluci suda: 'Ništa pogrešno nisi napravila. I ne vjeruješ da ti se to događa'

Pjevačica Severina (51) ponovno se oglasila o odluci Vrhovnog suda koji je ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, kojom je odlučeno da će dječak biti dva tjedna s ocem, dva tjedna s majkom. Objavila je fotografiju grafita na društvenim mrežama te se u opisu obratila javnosti.

- Nosim ga od kada je bio mala kap na dlanu. Od kada se rodio smo samo nas dvoje. Prvi zub, prva temperatura, prvi koraci. Tata se povremeno pojavljivao (kao i dan danas) i odlazio. I onda je odjednom odlučio biti otac. Od tada, već gotovo 11 godina, traje mučenje i agonija mog djeteta i mene. Ročišta, saslušavanja, ispitivanja, prijavljivanja, vještačenja. Znaš da ništa pogrešno nisi napravila. I ne vjeruješ da ti se to opet događa. I nisi kriva. Na svoje dijete nikada nisam glas podigla, a kamoli išta slično. Ne postoji ama baš nikakav razlog zbog kojeg dijete ne bi trebalo živjeti u svom domu u kojem se rodilo, sa mnom, svojom bakom, ljudima koje zna od rođenja.

Sad su Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta, koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji trpi torturu, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su one suprotne postojećoj praksi... Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu. Moje dijete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem o tome govoriti da ne bih nekoga uvridila.



Pojednostavljeno, ovo zapravo znači da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda. Kažu da su ukinuli presudu zbog proceduralnih razloga. Je*ali vas 'proceduralni razlozi' - napisala je Severina na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Nacional je naveo da je Vrhovni sud u Zagrebu ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, gdje je 2021. godine odlučeno da će dijete dva tjedna provesti s ocem, a dva tjedna s majkom. Kako navode, presuda je ukinuta jer je sud u Splitu povrijedio Zakon o parnično postupku, što je odlučeno još 16. siječnja ove godine. Skrbništvo nakon ukidanja odluke ostaje zajedničko, ali će dječak živjeti s ocem. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Njezina borba za skrbništvo nad maloljetnim sinom traje još od 2013. godine.