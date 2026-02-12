Severina oštro napala Mirjanu Hrgu zbog Facebook statusa: 'Nije inteligentna ni simpatična'

Nakon javne polemike s Mladenom Grdovićem, Severina je ponovno uzburkala javnost, ovaj put oštrim riječima upućenima novinarki Mirjani Hrgi. Povod je bila Hrgina objava na Facebooku u kojoj je komentirala rad novinarke N1 televizije Nine Kljenak.

Hrga je u svojoj objavi pohvalila energiju i borbenost mlade novinarke, ali je pritom dovela u pitanje njezinu percepciju neovisnosti, zaključivši komentar riječima: „Slatka je.“ Upravo je taj izraz dio javnosti protumačio kao omalovažavanje, a rasprava se ubrzo preselila na društvene mreže.

Na Hrginu objavu prva je reagirala Instagram stranica "Seksizam naš svagdašnji", a u raspravu se potom u komentarima uključila i Severina, koja nije štedjela riječi. Parafrazirajući Hrginu objavu, pjevačica je iznijela niz teških optužbi na njezin račun, dovodeći u pitanje njezinu profesionalnost, inteligenciju i političke stavove.

"Tajna Hrginog neuspjeha: Nije inteligentna, loša novinarka, nije slatka i nikad nije bila simpatična . Zauvijek je bila zaljubljena u HDZ-ovce. Ona oblači dvi desne cipele ujutro i te jedne te iste HDZ-ovske cipele liže godinama", napisala je Severina.

Podsjetimo, Hrga je u svojoj objavi problematizirala pojam neovisnog novinarstva, ističući kako smatra da određeni mediji imaju jasnu ideološku poziciju te da bi to, prema njezinu mišljenju, trebalo otvoreno priznati. Osvrnula se i na društvene podjele te pitanja iz novije hrvatske povijesti, što je dodatno pojačalo interes javnosti.