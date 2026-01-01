Obavijesti

Show

Komentari 8
'VELIKA ZAHVALNOST'

Severina podijelila svoje želje za novu 2026. godinu: Da se zaljubim u nekog normalnog

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Severina podijelila svoje želje za novu 2026. godinu: Da se zaljubim u nekog normalnog
Foto: Instagram/Prosper Filipović

Glazbenica je u poruci pratiteljima otkrila što si sve želi u ovoj godini, a oni su joj zaželjeli isto. Komentari i lajkovi su se samo nizali, a pokazala je i novu izvedbu pjesme 'Virujen u te'

Splitska pjevačica Severina (53) ušla je u 2026. godinu radno, a nastupala je u jednom hotelu u Vodicama. Na društvenim mrežama se obratila pratiteljima i otkrila im svoje želje za Novu.

- Započinjem novu godinu s velikom zahvalnošću prema svima koji su mi pomogli na mom životnom putu... Želim uvijek biti ljubazna i stavljati osmijeh na lica drugih ljudi i učiniti im bar lijep trenutak, ako ne i dan. Želim oprostiti svima i nemati ljutnje prema onima koji su mi radili loše, jer to ubija mene, a ne njih. Želim još… Da se masiram svaki dan tri sata, da pijem svaki dan kavu s nekim ljudima koje dugo nisam vidjela i da šutimo... - napisala je.

- Da spavam osam sati dnevno, da se zaljubim u nekog normalnog (smijeh), da stvaram nezaboravne trenutke, da me okružuju pozitivni ljudi i pozitivna energija, da imam snage boriti se da snovi postanu stvarnost, da mi srce bude otvoreno, misli mirne i tijelo jako. Da vježbam yogu bar tri puta tjedno, a trening četiri puta. Da pročitam bar tri knjige mjesečno, da pogledam tri predstave mjesečno i da posjetim pet stranih koncerata godišnje. Da putujem na destinacije koje želim vidjeti... - poručila je Splićanka pa zaključila objavu rečenicom: 'Svima želim isto što i sebi'.

Osim toga, Severina je objavila još jednu vijest za svoje pratitelje.

- Velika mi je čast uvesti vas u Novu godinu s ovom magičnom kompozicijom, s posebnom zahvalnošću što sam je mogla otpjevati uz pratnju Royal Philharmonic Orchestra u Abbey Road Studio One, pod dirigentskom palicom Stevea Sidwella, koji je surađivao i s Georgeom Michaelom, Joeom Cockerom, Robbiejem Williamsom, Tinom Turner, Mickom Jaggerom, Amy Winehouse, Paulom McCartneyjem... I sama sam surađivala s vrhunskim kompozitorima, ali Đorđe Novković je jedan od najvećih - napisala je.

Komentari 8
