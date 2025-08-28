Severina stiže u Arenu Zagreb i na splitske Gripe: Evo i kada...

Glazbenica Severina Vučković (53) najavila je dva velika koncerta koja će održati do kraja godine. Prvo će zapjevati u rodnom Splitu, 24. listopada u dvorani Gripe, a zatim će održati koncert u zagrebačkoj Areni, 7. studenoga. Koncerte je najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'.

Tom prilikom oglasila se na svom Instagramu.

- Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja (koja traje od 2023.) proći bez vas? Moja dva grada… - počela je objavu pa nastavila: 'Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)'.

'Seve, vidimo se u Zagrebu', 'Kraljica', 'Prepumpajmo Arenu Zagreb svi', 'Kada ćeš u Beč', samo su neki od komentara.

Zadnji put je Severina nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour'.

U splitskoj dvorani Gripe njeno posljednje zabilježeno javno pojavljivanje bilo je 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla 'Naša bila štorija', u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.