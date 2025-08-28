Obavijesti

Show

Komentari 3
VELIKI KONCERTI

Severina stiže u Arenu Zagreb i na splitske Gripe: Evo i kada...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Severina stiže u Arenu Zagreb i na splitske Gripe: Evo i kada...
7
Foto: Instagram

Severina najavila dva spektakularna koncerta! Prvo u Splitu 24.10., a zatim u Zagrebu 7.11. Fanovi oduševljeni, iščekuju nezaboravne nastupe

Glazbenica Severina Vučković (53) najavila je dva velika koncerta koja će održati do kraja godine. Prvo će zapjevati u rodnom Splitu, 24. listopada u dvorani Gripe, a zatim će održati koncert u zagrebačkoj Areni, 7. studenoga. Koncerte je najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'. 

Tom prilikom oglasila se na svom Instagramu. 

- Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja (koja traje od 2023.) proći bez vas? Moja dva grada… - počela je objavu pa nastavila: 'Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)'. 

PREPOZNAJETE LI IH? FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera
FOTO Evo kako izgledaju naši slavni bez photoshopa i filtera

'Seve, vidimo se u Zagrebu', 'Kraljica', 'Prepumpajmo Arenu Zagreb svi', 'Kada ćeš u Beč', samo su neki od komentara.

Zadnji put je Severina nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour'.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'
Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'

U splitskoj dvorani Gripe njeno posljednje zabilježeno javno pojavljivanje bilo je 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla 'Naša bila štorija', u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru u mini crvenom bikiniju. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025