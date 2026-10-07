Shakira i Piqué opet su zaratili, a u sve je uključena i Clara Chía

Pjevačica Shakira (49) i bivši nogometaš Gerard Piqué (39) ponovno su se susreli u Barceloni i to četiri godine nakon što su objavili kraj 12-godišnje veze. Ovoga puta razlog nije njihov odnos, već pitanje organizacije viđanja njihovih sinova, Milana i Sashe.

Davis Cup Finals - Final | Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kolumbijska pjevačica pojavila se na sudu u Barceloni zbog postupka koji se, prema navodima španjolskih medija, odnosi na raspored posjeta djece, a u središtu spora navodno je Piquéovo putovanje između Barcelone i Miamija, gdje Shakira danas živi s njihovim sinovima. Prema tvrdnjama novinara Jordija Martina, bivši nogometaš u jednom od predviđenih termina nije otputovao u Miami kako bi proveo deset dana sa sinovima.

Fussball International FIFA Ballon d Or 2011: Gerard Pique (re, Barca) und Freundin Shakira (Kolumbien) | Foto: Pressefoto ULMER/DPA/PIXSELL

Kao razlog navodi se neslaganje djece s time da ga na putovanju prati njegova partnerica Clara Chía. No, riječ je o navodima koji su se pojavili u španjolskim medijima, a detalji privatnog dogovora bivših partnera nisu u cijelosti javno poznati. Shakira je outem svoje PR agencije iznijela prijedlog prema kojem bi Piqué tijekom kraćih školskih praznika dolazio u Miami kako bi proveo vrijeme sa sinovima, dok bi Milan i Sasha tijekom duljih praznika išli k njemu u Španjolsku.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Podsjetimo, Shakira i Piqué potvrdili su prekid u lipnju 2022. godine, nakon 12 godina veze. Par je tada u zajedničkoj izjavi zamolio javnost da poštuje njihovu privatnost, posebno zbog njihove djece. Nakon prekida u javnosti su se pojavile informacije o Piquéovoj vezi s Clarom Chíom, a iako bivši nogometaš i Shakira u trenutku objave prekida nisu javno iznijeli detalje o razlozima kraja njihove veze, upravo je odnos s Clarom Chíom postao jedna od glavnih tema medijskog interesa.

Shakira je nakon prekida svoj privatni život često pretakala u glazbu. Pjesme poput 'BZRP Music Sessions #53', 'Acróstico', 'Última' i 'Soltera' privukle su veliku pažnju publike, a pjevačica je potom krenula i na turneju „Las Mujeres Ya No Lloran“.