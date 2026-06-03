Shakira o prekidu s Piquéom: 'Sinovi su mi dali snagu da nastavim dalje sa životom'

Kolumbijska pjevačica Shakira (49) otvoreno je progovorila o slomljenom srcu koje je doživjela nakon navodne afere bivšeg partnera Gerarda Piquéa (39) krajem 2021. godine. U godinama koje su uslijedile, svoju je bol pretvorila u glazbenu katarzu, ostvarivši nove vrhunce u karijeri i postavši simbol osnaživanja za mnoge.

Kraj Shakirine jedanaestogodišnje veze 2022. godine izravno je inspirirao pjesmu "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" koja je postala globalni fenomen. Pjesma, koja detaljno opisuje navodnu nevjeru umirovljenog nogometaša, postala je njezin prvi top 10 hit na Billboard Hot 100 ljestvici u više od desetljeća. Kroz svoj hvaljeni album "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Žene više ne plaču"), pjevačica je pokazala kako joj je glazba pomogla da se "ponovno spoji sa samom sobom".

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​- To je bila čista katarza. Stvarno sam trebala pisati o onome kroz što sam prolazila, bez ikakve cenzure - priznala je Shakira.

Pisanje pjesama, kako je objasnila, za nju je poput odlaska psihijatru, samo jeftinije. Prekid veze nazvala je svojim "najmračnijim trenutkom", no također je naglasila kako ju je proživljena bol učinila mudrijom i jačom osobom.

Shakira s Piquéom ima sinove Milana i Sashu, a prisjetila se kako se nakon svega oslonila na prijatelje i obitelj. Naglasila je kako su joj upravo djeca dala snagu da krene dalje i da je majčinstvo u potpunosti promijenilo njezinu životnu perspektivu.

Davis Cup Finals - Final | Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

​- Uvijek sam mislila da sam krhkija ili slabija nego što mi je život dokazao da jesam - izjavila je.

Nakon što se njezin svijet urušio, morala je, kako kaže, ustati, plaćati račune, pripremati doručak i voditi djecu u školu.

​- Život je ku*a, ali je tako vrijedan življenja jer su prijatelji tu za tebe - rekla je.

U nedavnom je intervjuu otkrila kako je nakon četiri godine od prekida usredotočena isključivo na svoju djecu i karijeru te da u njezinom životu trenutno "nema mjesta za ljubav". Možda, kako je dodala, kada njezini sinovi budu stariji. Nakon prekida, pjevačica se sa sinovima preselila iz Španjolske u Miami.

2014 Billboard Music Awards - Arrivals | Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Shakira i Gerard Piqué objavili su da se razlaze u lipnju 2022. godine, nakon jedanaest godina veze. Upoznali su se na snimanju spota za njezinu pjesmu "Waka Waka (This Time for Africa)", službenu himnu Svjetskog prvenstva u nogometu 2010. godine. Mjesecima nakon razlaza, mediji su izvijestili kako je pjevačica bila "slomljena" saznavši da ju je Piqué navodno prevario sa svojom sadašnjom djevojkom Clarom Chiom Marti.

Tada su se pojavile glasine da je Shakira otkrila nevjeru kada je primijetila da nestaje njezin omiljeni džem od jagoda iz hladnjaka, što je ona kasnije demantirala. S druge strane, Gerard Piqué je u listopadu 2024. izjavio kako Shakira "nije ispričala istinu" o njihovom prekidu, ali nije ulazio u detalje. On je danas u sretnoj vezi s Clarom Chiom Marti, s kojom je svoju vezu potvrdio na Instagramu u siječnju 2023. godine.

Shakira je dodala kako u životu treba osjećati zahvalnost za sve lekcije, pa čak i za one bolne.

​- Čak i za ljude koji vam ostave ožiljke jer nas oni jednostavno čine boljima - rekla je.