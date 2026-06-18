Shakira ima novog dečka? Vidjeli je kako izlazi iz hotela sa zvijezdom 'Lincoln Lawyera'

Kolumbijska pop zvijezda Shakira ima novog dečka? Mnogi se to pitaju nakon što su je fotografi snimili kako napušta luksuzni hotel u Los Angelesu u društvu meksičkog glumca Manuela Garcije-Rulfa, zvijezde popularne Netflixove serije "Lincoln Lawyer". Odmah su krenula nagađanja o mogućoj novoj romansi.

Cijela priča zakotrljala se u ponedjeljak, 16. lipnja, kada je par snimljen ispred otmjenog hotela Sunset Tower u Zapadnom Hollywoodu, poznatog okupljališta slavnih. Prema fotografijama koje je ekskluzivno objavio Page Six, a koje možete pogledati ovdje, Shakira (49) i Garcia-Rulfo (45), strpljivo su čekali svoj automobil ispred ulaza.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Očevici koji su se zatekli na licu mjesta navode kako su cijelo vrijeme izgledali iznimno opušteno, neprestano razgovarajući i smijući se. Trenutak koji je posebno privukao pažnju bio je kada je automobil stigao. Glumac se tada pokazao kao pravi džentlmen te je požurio otvoriti suvozačeva vrata pjevačici kako bi mogla ući. Nakon što se udobno smjestila, Garcia-Rulfo je sjeo za volan i odvezao ih u nepoznatom smjeru.

Vijest o mogućoj vezi izazvala je pravu euforiju među obožavateljima diljem svijeta, koji su na društvenim mrežama odmah izrazili svoje odobravanje i neskrivenu podršku. Mnogi smatraju da bi karizmatični meksički glumac bio idealan partner za kolumbijsku divu, posebice nakon turbulentnog i javno eksponiranog razdoblja kroz koje je prošla nakon prekida dugogodišnje veze. U komentarima na Instagram profilu poznatog bloga DeuxMoi, koji se bavi praćenjem života slavnih osoba, nizale su se poruke podrške i oduševljenja.

"MANUEL omg. Shakira, on je PRAVA PRILIKA", napisao je jedan korisnik, ističući glumčevu privlačnost.

"O, sad sam se zainteresirala. Obožavam ga u njegovoj Netflixovoj seriji. Ona zaslužuje apsolutno najbolje!" dodala je druga obožavateljica, aludirajući na njegovu popularnu ulogu.

"Wow, nikad ne bih pomislila na njih! Izgledaju sjajno zajedno", komentirala je treća osoba, iznenađena neočekivanim spojem.

Foto: Netflix

Manuel Garcia-Rulfo već je etablirano ime u svijetu glume. Ovaj meksički glumac svjetsku slavu stekao je ulogom idealističnog odvjetnika Mickeyja Hallera u Netflixovoj hit seriji "Lincoln Lawyer", koja mu je donijela vojsku obožavatelja. Ipak, njegova karijera seže mnogo dalje. Ostvario je zapažene uloge u velikim holivudskim produkcijama kao što su remake vesterna "Sedmorica veličanstvenih", akcioni triler "Sicario: Dan vojnika" te misterija "Ubojstvo u Orient Expressu". Poznat je po svojoj svestranosti i sposobnosti da se transformira za svaku ulogu. Međutim, jednako je poznat i po tome što svoj privatni život uspješno i vrlo strogo drži podalje od očiju javnosti, stoga je njegov izlazak sa Shakirom iznenadio mnoge poznavatelje prilika u Hollywoodu.

Donedavno je bio u vezi s Audrey McGraw, najmlađom kćeri američkih country legendi Faith Hill i Tima McGrawa. Njihova veza bila je diskretna, no nagađa se da je par prekinuo početkom 2026. godine.

Ove nove glasine dolaze u vrlo zanimljivom trenutku za Shakiru i njezin ljubavni status. Prije samo nekoliko tjedana, u jednom od rijetkih intervjua na tu temu, izjavila je kako trenutno uopće ne traži formalnu vezu te da su joj potpuni i jedini prioritet njezina djeca i glazbena karijera.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Podsjetimo, pjevačica se 2022. godine, nakon jedanaest godina naizgled idilične veze, rastala od španjolskog nogometaša Gerarda Piquéa (39), s kojim ima dva sina, Milana, koji sada ima trinaest godina, i Sashu, koji ima jedanaest. Njihov prekid bio je jedan od najpraćenijih u svijetu slavnih, a uslijedio je nakon medijskih napisa i dokaza o Piquéovoj nevjeri, što je pjevačica kasnije potvrdila kroz svoju glazbu.

Od tada, Shakirin ljubavni život neprestano je pod povećalom javnosti. Prošle godine viđana je u društvu sedmerostrukog prvaka Formule jedan, Lewisa Hamiltona, a kratko se nagađalo i o mogućoj romansi s NBA zvijezdom Jimmyjem Butlerom. Početkom ove godine, činilo se da je napokon pronašla sreću s dvanaest godina mlađim glumcem Lucienom Laviscountom, zvijezdom popularne serije "Emily u Parizu", koji se pojavio i u njezinom provokativnom spotu za pjesmu "Puntería". Iako su neki izvori tada tvrdili da je veza potvrđena i da su njezini prijatelji zabrinuti zbog glumčevih namjera, čini se da ta romansa ipak nije potrajala.

*uz korištenje AI-ja



