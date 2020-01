Shakira se ne želi udati: 'Brak me plaši, želim biti ljubavnica'

Iako su zajedno već 10 godina i s pitanjem o datumu odlaska pred oltar sve se češće susreću, kolumbijska i svjetska pop zvijezda Shakira (42) odlučila je pojasniti zašto sa svojim partnerom, proslavljenim nogometašem Gerardom Piqueom (32) još nije u braku.

- Ne želim se udavati. Iskreno, brak me plaši. Ne želim da me Gerard gleda kao svoju ženu, već više kao svoju djevojku, ljubavnicu. Ta strast mi je važna, to je poput tog zabranjenog voća. Radije ga držim na prstima i da misli kako je sve moguće ovisno o njegovom ponašanju - pojasnila je Shakira.

Par se upoznao tijekom Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. On je tada nastupao za nogometnu reprezentaciju Španjolske, a Shakira je otpjevala himnu prvenstva 'Waka Waka'.

Shakira i Pique zajedno imaju sinove Milana (6) i Sashu (4), a čini se da ovom pomalo nekonvencionalnom paru papir i ceremonija ne znače previše.

