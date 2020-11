Sharon Stone (62) pozirala je u bodiju i pokazala zavidnu liniju

<p>Glumicu <strong>Sharon Stone </strong>proslavile su seksi scene u filmu 'Sirove strasti' koje su devedesetih bile kontroverzne. Time je osvojila publiku, Zlatni globus i zaradila titulu seks bombe. Danas i u 63. godini i dalje plijeni svojim izgledom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sharon je ova put objavila fotografiju na kojom pozira u crnom bodiju i košulji, a kombinaciju je upotpunila žutim štiklama.</p><p>- Moj prijatelj i briljantni stilist poslao mi je ovo danas. Ne samo da sam zaprepaštena, već sam i zahvalna što se bavim modelingom u 62. godini. Hvala svima koji su me angažirali ove godine - napisala je glumica. </p><p>Njezini pratitelji ne mogu vjerovati kako i u sedamdesetima Sharon izgleda poput top modela. </p><p>- Kakvi su to geni? Odlično održavaš svoje tijelo. Tebe je majka priroda nagradila, podsjećaš me da starenje može biti odlično. Posramila si i tinejdžerice - pisali su joj. </p><p>Sharon je inače 2001. u dobi od 43 godine doživjela moždani udar i njezina se karijera raspala. Potom je uslijedio financijski krah i raspao joj se brak. Zbog toga se borila i s prihvaćanjem vlastitoga tijela i starenja.</p><p>- Nitko ne shvaća koliko je moždani udar opasan za žene i što je potrebno za oporavak. Meni je trebalo oko sedam godina - rekla je Stone jednom prilikom za strane medije. </p><p> </p>