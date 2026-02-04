Obavijesti

Sharon Stone nosila je kaput iz kolekcije Izabel Kovačić: Ona se pohvalila, evo kako stoji glumici
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

U intervjuu je Sharon nosila kaput domaćeg brenda Izakova - vuneni kaput Ema iz kolekcije Herbarium za jesen/zimu 2025., čija je cijena 1400 eura. Trenutno je rasprodan

Glumica Sharon Stone (67) je u svom domu u Beverly Hillsu ugostila američku televiziju Extra TV. Novinara i kamermana je povela u svoj umjetnički studio i dala rijedak uvid u svoje osobne slike. Otkrila je i kako će uskoro glumiti u trećoj sezoni serije 'Euphoria'.

No jedan je detalj privukao posebnu pažnju. U intervjuu je Sharon nosila kaput domaćeg brenda Izakova - vuneni kaput Ema iz kolekcije Herbarium za jesen/zimu 2025., čija je cijena 1400 eura. Trenutno je rasprodan na službenoj stranici.

Iza tog brenda stoji supruga nogometaša i poduzetnica Izabel Kovačić (33). Da je njihovu kreaciju nosila Stone, pohvalili su se na Instagramu.

Inače, supruga Matea Kovačića je pokrenula brend Lunilou 2015. godine zajedno sa sestrom Ivanom Čirjak, fokusirajući se na odjeću za mame i bebe izrađenu od kvalitetnih prirodnih materijala.

Venice, 80th Venice Film Festival 2023, evening 2 - Red Carpet Film “Ferrari” - Beauty
Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net

Prije tri godine Izabel je lansirala sestrinski brend Izakova, s naglaskom na održivost i visoku modu.

