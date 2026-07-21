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PAKAO ODVIKAVANJA

Sharon Stone otkrila: Skinula sam se s marihuane i lijekova

Piše Dora Pek,
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Sharon Stone otkrila: Skinula sam se s marihuane i lijekova
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Nakon moždanog udara godinama je uzimala terapiju, a sad je otkrila da je prestala piti jedan od lijekova i pušiti marihuanu. Mjesecima joj je bilo loše

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Prošlog rujna prestala sam uzimati jedan od lijekova koje sam pila zbog moždanog udara, iako su mi rekli da ne smijem prestati. Rekli su mi: 'Ne možeš prestati uzimati taj lijek. Nikada ga nećeš moći prestati uzimati.' A ja sam rekla: 'Prestat ću'. Bilo je kao skidanje s jeb*** heroina. Bila sam bolesna kao pas četiri i pol mjeseca. Samo sam pomislila: 'Želim svoj život natrag.' Tijekom godina prestala sam uzimati većinu lijekova koje su mi bili propisali, ali rekla sam si: 'Želim živjeti bez lijekova i droga', ispričala je nedavno Sharon Stone (68) za magazin Variety.

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Glumica je nakon toga odlučila prestati pušiti i marihuanu. Ni taj joj potez, kaže, nije prošao lako.

- Mislim da danas u nju stavljaju toliko toga, stvarno stavljaju, pa sam se, kada sam prestala pušiti, ponovno razboljela. To više nije kao da je samo ukloniš iz svog života. Bila sam prilično bolesna mjesec dana - rekla je.

Berlinale 2024
Foto: Hannes P. Albert/DPA

Zbog tegoba je posjetila neurologa.

- A on mi je rekao: ‘Sharon, imao sam pacijente koji su zbog marihuane umirali na hitnoj - prisjetila se.

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Stone je 2001. godine imala težak moždani udar i krvarenje u mozgu. Liječnici su joj tad davali tek male šanse da preživi. Nakon operacije čekao ju je dug oporavak tijekom kojeg je ponovno učila govoriti, hodati i čitati, a zdravstveni problemi godinama su utjecali na njezin privatni život i karijeru. Hollywood ju je, kako je govorila, zaboravio. Ostala je bez uloga, a u jednom je trenutku zbog financijskih problema morala staviti hipoteku na kuću.

Actress Sharon Stone
Foto: Monika Skolimowska/DPA

Tijekom pandemije ponovno se posvetila slikanju, svojoj ljubavi iz djetinjstva.

​- Slikanje mi je omogućilo da shvatim utjecaj svega što mi se dogodilo, ne samo moždanog udara, već i činjenice da se nisam mogla vratiti na posao - rekla je ranije.

Njezini radovi danas se izlažu u galerijama diljem svijeta, a vratila se i glumi. Pojavila se u seriji 'Euforija' i filmu 'Nobody 2'

The AARP Movies for Grownups Awards in Beverly Hills
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

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