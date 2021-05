Sharon Stone (63) sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je kako je njen voljeni francuski buldog Joe ponovno kod kuće nakon posjeta veterinaru.

Bivša manekenka na fotografiji se smiješi dok se ona i pas Joe izležavaju na ležaljci uz bazen. Lagano je prigrlila buldoga i pohvalila se svojim vitkim nogama u jednodjelnom kupaćem kostimu.

- Predivna ☀️ - komentirala je ispod objave američka dizajnerica Vera Wang.

Prošle godine Stone je objavila sličnu fotografiju, gdje se sunča u malenom dvodjelnom kostimu, dok joj društvo pravi Bandit, njezin drugi buldog.

Sharon Stone u glumačke se vode upustila kroz 1980. godine, kao statist u Woody Allenovom (85) filmu Sjećanja na zvjezdanu prašinu, a slavu je stekla tijekom 90-ih godina s ulogama u Totalnom opozivu (1990.), Sirovim strastima (1992.) i Casinu (1995.) za koju je čak bila nominirana za nagradu Oscara.

Glumačku karijeru nastavila je u serijama te je tako glumila u Netflixovoj Ratched (2020.), koja je svojevrsni prolog kultnom filmu Let iznad kukavičjeg gnijezda (1975.).

Ujedno se fokusira na promoviranje svojih memoara The Beauty of Living Twice.

- Ne nedostaje mi. Ona je kao osoba koju sam intimno poznavala, ali to nisam ja - napisala je Stone o mlađoj verziji sebe.