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NIJE ŠTEDJELA KOLEGICU

Sharon Stone prozvala Sydney Sweeney zbog golišave reklame

Piše Dora Pek,
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Sharon Stone prozvala Sydney Sweeney zbog golišave reklame
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Foto: PROFIMEDIA
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Glumica je komentirala kontroverznu reklamu za sportsku platformu Novig u kojoj Sydney Sweeney pozira gotovo gola te poručila da se ženski sport ne bi trebao omalovažavati zbog klađenja

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Mislim da je na njoj da preuzme odgovornost za svoje postupke, a nije na meni da joj zbog njih sudim. Na meni je da podržim žene koje su uspjele i postale prvakinje u ženskom sportu, rekla je Sharon Stone za People na događaju 'Moć žena' u Los Angelesu. Govorila je o glumici Sydney Sweeney, koja se posljednjih tjedana našla na meti kritika zbog provokativne reklame za platformu za sportsko klađenje Novig.

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Sydney se u kampanji pojavljuje gotovo gola, dijelove tijela prekriva sportskom opremom dok promovira klađenje. Reklama je brzo izazvala burne reakcije, posebno među profesionalnim sportašicama koje smatraju da takav pristup seksualizira žene i potiskuje njihova sportska postignuća u drugi plan.

- Ne možemo omalovažavati ženski sport kako bismo privukli pažnju muškaraca da bi se oni kockali - dodala je Stone.

Foto: instagram

Među sportašicama koje su javno kritizirale reklamu našla se i četverostruka olimpijska prvakinja u plivanju Ariarne Titmus, koja ju je nazvala 'apsolutnom šalom'. Oglasila se i američka gimnastičarka Gracie Kramer, koja je objavila snimku svojeg nastupa uz poruku: 'Ne znam što je Sydney Sweeney radila, ali ovako izgleda žena u sportu'.

Britanska sprinterica Amy Hunt također je reagirala nakon utrke u Budimpešti.

- Sydney Sweeney, ovako zapravo izgledaju žene u sportu - poručila je.

Kritikama se pridružila i australska boksačica Skye Nicolson, koja je upozorila na seksualizaciju žena u sportskom marketingu. 

Foto: instagram

O reklami je prije nekoliko dana u Podcast Inkubatoru govorila i hrvatska sportska novinarka Valentina Miletić. Ni ona nije krila da joj se kampanja ne sviđa, ali smatra da ju se pogrešno predstavlja kao reklamu za ženski sport.

- Je li to vulgarno? Apsolutno je. Bih li ja radila tako nešto? Apsolutno ne - rekla je Miletić.

Naglasila je da Sweeney ne promovira ženski sport, već kladionicu u kojoj ima vlasnički udio.

- Meni je to ružno, a s druge strane nema mi veze sa ženskim sportom - zaključila je Miletić.

Foto: instagram

S druge strane, bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss stala je u obranu Sweeney. Za 24sata je rekla da joj se fotografije sviđaju i da ne vidi ništa sporno u tome što se glumica skinula za reklamu.

- Super mi je što se Sydney skinula - poručila je Fleiss te dodala da Sweeney ima 'fenomenalno tijelo' i da je prirodno zgodna.

Smatra i da u vrijeme kad su provokativne fotografije svakodnevica na društvenim mrežama nema razloga za toliku buru oko kampanje.

Fleiss je 2011. pozirala za Playboy, iako je kasnije priznala da nije bila zadovoljna kako su fotografije ispale.

Foto: Canva

Sweeney se na kritike zasad nije izravno osvrnula. Nakon prvog vala reakcija na Instagram Storyju podijelila je fotografije poznatih sportašica i sportaša koji su svojedobno pozirali goli za ESPN-ov Body Issue, među njima Serene Williams i Ronde Rousey. Sweeney u cijeloj priči nije samo zaštitno lice kampanje. Novig ju je predstavio kao stratešku partnericu i vlasnicu udjela u kompaniji, a direktor Jacob Fortinsky rekao je da je glumica sudjelovala i u oblikovanju kampanje.

Foto: instagram

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