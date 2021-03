Glumica Sharon Stone (63) napisala je knjigu memoara 'The Beauty Of Living Twice' u kojoj tvrdi da je njezinu sestru Kelly i nju seksualno zlostavljao njihov djed kada su bile djevojčice.

Glumica je rekla da njezina majka Dorothy nije željela da ona i sestra javno govore o zlostavljanju.

- Kelly i ja pričale smo s majkom o tome, a ona mi je nakon razgovora napisala pismo u kojem je rekla da je jako zbunjena. Bila je užasnuta tim otkrićem. Ipak, nakon razgovora s mojom sestrom počela je prihvaćati da se to doista dogodilo - kaže Sharon.

- Mama je o svemu pristala otvoreno pričati sa mnom kada sam joj pročitala dijelove svojih memoara. Bila je kod mene par dana kada sam se oporavljala od gripe, legla je do mene u krevet, dok sam ja završavala knjigu. Nakon otvorenog razgovora koji je trajao sat i pol prekrojila sam neke dijelove knjige koju sam potom posvetila njoj - kaže glumica.

Stone kaže da je memoare odlučila napisati nakon moždanog udara koji je doživjela. Za pisanje kaže da je bilo oslobađajuće iskustvo.