'Sheldon' progovorio o iskustvu s koronom: 'Nisam to ni sanjao'

Glumac Jim Parsons (47) u popularnoj TV emisiji ispričao je sve o simptomima korone, kojom se i sam zarazio, a otkrio je i kako je ubijao dosadu tijekom karantene.

<p>Glumac <strong>Jim Parsons</strong> (47) proslavio se ulogom pametnjakovića Sheldona Coopera u 'Teoriji velikog praska', a s sa slavnim voditeljem i komičarem <strong>Jimmyjem Fallonom</strong> (46) u njegovoj je emisiji govorio o zarazi koronavirusom, koji ga nije izbjegao. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iako se zarazio još u proljeće i danas je sasvim dobro, glumac je ispričao kako su pojedini simptomi pomalo jezivi te da nije ni sanjao kako će njegovo bolovanje izgledati. </p><p>- Nismo isprva znali o čemu se radi, mislili smo da je u pitanju prehlada, no onda smo i suprug i ja potpuno izgubili osjet mirisa i okusa. Nisam imao pojma da okus i miris mogu tako potpuno nestati, a karantena mi je u potpunosti upropastila iskustvo hrane. To su sve uzalud bačene bezukusne kalorije - zaključio je u svom stilu glumac. </p><p>Pojasnio u 'The Tonight Showu' kako je sve skupa trajalo šest tjedana te da se na kraju osjećao zaista iscrpljeno, iako nije imao jake simptome. </p>