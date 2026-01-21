Shrvani princ Harry na sudu: 'Izdavač Daily Maila život moje supruge pretvorio je u bijedu'

Princ Harry slomio se i bio na rubu suza tijekom svjedočenja na Visokom sudu u Londonu, gdje je zaključio svoje izlaganje emotivnim ispadom na račun medijskog praćenja koje je, kako tvrdi, uništilo život njegove supruge Meghan Markle. U napetoj atmosferi sudnice, vojvoda od Sussexa opisao je sudski proces kao 'užasno iskustvo' i optužio izdavača Associated Newspapers Limited (ANL) za nemilosrdnu kampanju koja je ostavila duboke ožiljke na njegovoj obitelji. Njegovo svjedočenje predstavlja vrhunac višegodišnje pravne bitke koju vodi protiv britanskih tabloida.

Kulminacija Harryjevog svjedočenja dogodila se u srijedu poslijepodne, kada je, odgovarajući na pitanja svog odvjetnika Davida Sherbornea, vidno potresen progovorio o utjecaju medija na svoju suprugu. Glas mu je pukao dok je izgovarao posljednje rečenice svog iskaza.

​- Život moje supruge pretvorili su u apsolutnu bijedu, časni sude - rekao je.

Ova izjava označila je kraj njegova svjedočenja, nakon čega se naklonio i napustio sudnicu. Tijekom ispitivanja, Harry je borbu na sudu opisao kao 'traumatično iskustvo koje se ponavlja' i osudio, kako je rekao, komercijalizaciju svoje privatnosti koja traje od tinejdžerskih dana.

Foto: Toby Melville

​- To što moram sjediti ovdje i ponovno prolaziti kroz sve ovo, dok se oni brane tvrdnjom da nemam pravo na privatnost, jednostavno je odvratno - rekao je sudu.

Tijekom unakrsnog ispitivanja, odvjetnik izdavača ANL-a, Antony White, sugerirao je da su informacije za sporne članke dolazile iz Harryjevih 'društvenih krugova koji propuštaju informacije'. Vojvoda je tu tvrdnju oštro i odlučno odbacio.

​- Moji društveni krugovi nisu propuštali informacije, želim to apsolutno razjasniti - odbrusio je Whiteu.

Harry tvrdi da su novinari ANL-a koristili nezakonite metode prikupljanja informacija, poput hakiranja telefona, postavljanja prislušnih uređaja i unajmljivanja privatnih istražitelja kako bi pratili njega i njegove bližnje. U svojoj pisanoj izjavi na 23 stranice, naveo je da je zbog članaka koji su sadržavali iznimno privatne detalje postao 'paranoičan do krajnjih granica', sumnjajući čak i u svoje najbliže prijatelje i tjelohranitelje.

Na pitanje zašto je toliko dugo čekao s tužbom, s obzirom na to da se većina od 14 spornih članaka odnosi na razdoblje između 2001. i 2013. godine, Harry je objasnio da je bio sputan politikom kraljevske obitelji.

​- Kao član Institucije, politika je bila 'nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj'. Bio sam uvjetovan da to prihvatim - rekao je.

Foto: Toby Melville

Posebno je istaknuo strah od odmazde bivšeg urednika Daily Maila, Paula Dacrea, čiji je pristup opisao kao prijetnju: 'ako se usudite suprotstaviti, uništit ćemo vam život'.

Harry je priznao da je vjerovao Dacreovim tvrdnjama tijekom Levesonove istrage o medijskim standardima, kada je ovaj zanijekao korištenje hakiranja telefona u svojim redakcijama. Tek nakon što se sa suprugom preselio u Sjevernu Ameriku 2020. godine, osjetio je da "se balon rasprsnuo" i da može pokrenuti pravni postupak.

Princ Harry jedan je od sedam istaknutih tužitelja, među kojima su i Sir Elton John, David Furnish i Elizabeth Hurley, koji terete ANL za 'sustavno i rašireno' nezakonito prikupljanje informacija. Izdavač 'kategorički poriče' sve optužbe, nazivajući ih 'apsurdnim klevetama'. Očekuje se da će suđenje trajati devet tjedana, a ukupni pravni troškovi obje strane procjenjuju se na više od 40 milijuna funti.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA