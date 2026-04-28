Siempre marginal: Savršeni Marginalci uzvraćaju udarac debitantskim albumom

Savršeni Marginalci objavili su svoj debitantski album “SIEMPRE MARGINAL”, prvi autorski materijal nakon niza rasprodanih i energičnih koncerta. Album donosi 12 pjesama, a otvara ga fokusni singl “Basta Estrada”, koji jasno postavlja ton cijelog izdanja. Okosnicu benda čini trojka Hladnog Piva uz vokal Hrvoja Krmpotića, čime Marginalci potvrđuju svoj prepoznatljiv zvuk i koncertnu energiju i na studijskom albumu.

Nakon godina čekanja, Savršeni Marginalci konačno donose svoj prvi autorski album “SIEMPRE MARGINAL”, objavljen pod diskografskom kućom Dancing Bear! Bend, koji je kroz rasprodane koncerte izgradio snažnu vezu s publikom, sada tu istu energiju pretače u studijsko izdanje koje označava početak njihove autorske priče. Okosnicu benda čini trojka Hladnog Piva, Zoran Subošić (Zoki), Mladen Subošić (Suba) i Krešimir Šokec (Šoki), uz Hrvoja Krmpotića (Krmpa) na vokalu, poznatog iz benda Deafness By Noise.

Na albumu se nalazi 12 pjesama, a pod rednim brojem jedan smjestio se novi singl “Basta Estrada”. Energična i direktna, pjesma otvara izdanje bez zadrške, s refrenom koji traži da ga publika viče uglas i skandira. Spot za pjesmu režirao je Vedran Tomac, a sniman je u zagrebačkim prostorima Tvornice i Hard Placea, čime dodatno naglašava sirovu, koncertnu atmosferu koja je potpis Marginalaca.

Bend o albumu govori otvoreno i bez zadrške: “Izračunali smo da je ovaj debi album Savršenih Marginalaca, nama otprilike osamnaesti po redu. Iako smo nas četvorica snimili punoljetan broj albuma do sada, ipak nam je ovaj možda najbitniji. Ne vraćamo se na tvorničke postavke s početka karijere, ali snimili smo album pun tema koje su nam bitne. Najvažniji moment je da smo kliknuli kao ljudi, glazbu ionako slušamo prilično sličnu.

“‘SIEMPRE MARGINAL’ nije samo autorski album, to je i iskaz o našem svjesnom odabiru: biti marginalan i neestradiziran. Sve je estradizirano, političari pokazuju kuhinje, pjevačice i pjevači objavljuju gradnju svojih kuća i vila, slikaju se s djecom, ljudi nervozno hodaju po ulicama, snimajući se i objašnjavajući svoj pogled na svijet. Biti sa strane je danas imperativ za nas. Biti sa strane i aktivno djelovati pomažući prvom do sebe, bez velikih floskula o spašavanju društva i svijeta. Volimo svirati brzo i zezati se.“

Prve reakcije na album potvrđuju snagu izdanja:

“Savršeni marginalci albumom 'SIEMPRE MARGINAL' pokazuju da je čaša hladnog piva puna“, napisao je Hrvoje Horvat za Večernji list, dok Siniša Miklaužić s portala Muzika.hr dodaje: “‘SIEMPRE MARGINAL’ je baš brutalan punk album kakvog je naša scena trebala. (...) ovo je dostojno starenje pridodano energijom Krmpe, pjevačem kojeg nisu mogli bolje izabrati, stvarno je savršena kombinacija s ‘ovom trojkom’.“

Foto: Igor Cecelja

Album dodatno širi svoj zvuk kroz suradnje s nizom gostujućih glazbenika, među kojima su Adalbert Turner Juci (bas vokal), Mario pl. Lončar (truba), Jakša Jordes (saksofon), Branko Glavan (Hammond orgulje), Zvjezdan Levinger (gajde), Hrvoje Prskalo (klavir), Lara Antić Prskalo (ženski vokal), Marko First (violina) i Kristina Tina Kresnik (prateći ženski vokal), čime pjesme dobivaju dodatnu dinamiku i slojevitost

Glazbu, tekstove i aranžmane na albumu zajednički potpisuju svi članovi benda, dok su produkciju oblikovali uz Ivana Havidića i Jasona Livermorea. Album je miksan u Blasting Room studiju u Coloradu, a masteriran u PLX studiju u New Yorku (Paul Logus), čime dobiva snažan, dinamičan i međunarodno profiliran zvuk, uz jasno očuvanu autorsku prepoznatljivost i relevantnost. Savršeni Marginalci ovim albumom samo potvrđuju ono što se već do sada vidjelo na njihovim koncertima - da najbolje zvuče kad su najglasniji, najbrži i savršeno marginalni.