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PARTY ZA DJEVOJKE

Šime Vrsaljko opet pred oltar: Kaja Vidmar podijelila prizore sa svoje djevojačke zabave

Piše 24sata,
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Šime Vrsaljko opet pred oltar: Kaja Vidmar podijelila prizore sa svoje djevojačke zabave
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
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Kaja Vidmar, djevojka bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je na svom Instagramu fotografije sa djevojačke zabave koja je organizirana uz bazen i DJ-a.

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Kaja Vidmar, djevojka bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je na svom Instagramu fotografije sa djevojačke zabave te tako otkrila da će nogometaš ponovno stati pred oltar.

- Preplivala sam uzburkano more - napisala je Kaja uz emoji srca.

Na jednoj od fotografija Vidmar nosi bijeli bikini, kaubojske čizme i šešir te sunčane naočale, dok su njene prijateljice imale isti outfit, ali u crnoj boji. U objavi se vide i poruke koje su joj prijateljice upisale u spomenar, kao i znak s natpisom 'Buduća gospođa Vrsaljko'. Društvo se zabavljalo uz DJ-a i ljetna pića, a u objavi je označena i Meri Vrsaljko, supruga Šimina brata Marija.

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Par nikad nije otkrio kada je njihova veza započela, no potvrdili su ju u lipnju 2022. godine kada su objavili zajedničku fotografiju na Instagramu, a kasnije i zajedničkim pojavljivanjem na vjenčanju Dominika Livakovića.

Par zajedno ima dvoje djece, kćer i sina, dok Vrsaljko ima sina Brunu sa bivšom suprugom Mateom s kojom je u braku bio od 2017. 

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