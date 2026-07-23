Šime Vrsaljko opet pred oltar: Kaja Vidmar podijelila prizore sa svoje djevojačke zabave

Kaja Vidmar, djevojka bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka, objavila je na svom Instagramu fotografije sa djevojačke zabave te tako otkrila da će nogometaš ponovno stati pred oltar.

- Preplivala sam uzburkano more - napisala je Kaja uz emoji srca.

Na jednoj od fotografija Vidmar nosi bijeli bikini, kaubojske čizme i šešir te sunčane naočale, dok su njene prijateljice imale isti outfit, ali u crnoj boji. U objavi se vide i poruke koje su joj prijateljice upisale u spomenar, kao i znak s natpisom 'Buduća gospođa Vrsaljko'. Društvo se zabavljalo uz DJ-a i ljetna pića, a u objavi je označena i Meri Vrsaljko, supruga Šimina brata Marija.

Par nikad nije otkrio kada je njihova veza započela, no potvrdili su ju u lipnju 2022. godine kada su objavili zajedničku fotografiju na Instagramu, a kasnije i zajedničkim pojavljivanjem na vjenčanju Dominika Livakovića.

Par zajedno ima dvoje djece, kćer i sina, dok Vrsaljko ima sina Brunu sa bivšom suprugom Mateom s kojom je u braku bio od 2017.