Simona Mijoković postala je TV voditeljica: 'Ovo je osobni dar'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Simona Mijoković postala je TV voditeljica: 'Ovo je osobni dar'
Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Emisija 'Novi život' koju će voditi Simona Mijoković kreće na Uskrs na Laudato televiziji, a ona je istaknula kako taj angažman za nju ima posebno značenje...

Na Laudato televiziju od Uskrsa 5. travnja stiže emisija 'Novi život', koji će voditi Simona Mijoković. U prvoj emisiji gosti su pjevačica Ivana Kovač i p. Mijo Nikić, SJ, koji će podijeliti svoje iskustvo vjere. 

- Za mene kao voditeljicu ovaj angažman ima posebno značenje. Svaki susret s gostima podsjeća me koliko Bog može djelovati u ljudskom životu i koliko je važno da se takva svjedočanstva čuju - poručila je Mijoković te dodala da je i za nju 'voditi ovu emisiju osobni dar'. 

- To je za mene velika odgovornost, ali i radost jer mogu služiti drugima kroz medij koji dopire do mnogih - rekla je za Laudato te istaknula kako je ovaj projekt za nju 'puno više od televizijske emisije'. 

Simonin muž objavio staru fotku 'Ja kad sam glumio u Rambo'

- On je nastavak mog osobnog puta i svjedočanstva - rekla je. 

Simona je u braku sa Stanislavom Mijokovićem od 2016. godine, a zajedno su dobili četvero djece. Prije nekoliko mjeseci je promovirala svoju novu knjigu 'Kako sam tražila ljubav' u kojoj je progovorila i o najtežim trenucima iz prošlosti, kao i da je s 15 godina prvi put probala heroin. 

Srca Gazdine kćeri privukla u Zagreb bivšu reality zvijezdu, danas majku petoro djece

Simona je za InMagazin tada rekla i kako je s bivšim suprugom Antom Gotovcem u dobrim odnosima, bez obzira na turbulentnu vezu i brak koji je završio 2010. godine. Tada je potvrdila i kako je postala baka jer je njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom, postala majka. 

Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav
Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj - rekla je Simona tada. 

Komentari 1
