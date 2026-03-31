Simona Mijoković postala je TV voditeljica: 'Ovo je osobni dar'

Na Laudato televiziju od Uskrsa 5. travnja stiže emisija 'Novi život', koji će voditi Simona Mijoković. U prvoj emisiji gosti su pjevačica Ivana Kovač i p. Mijo Nikić, SJ, koji će podijeliti svoje iskustvo vjere.

- Za mene kao voditeljicu ovaj angažman ima posebno značenje. Svaki susret s gostima podsjeća me koliko Bog može djelovati u ljudskom životu i koliko je važno da se takva svjedočanstva čuju - poručila je Mijoković te dodala da je i za nju 'voditi ovu emisiju osobni dar'.

- To je za mene velika odgovornost, ali i radost jer mogu služiti drugima kroz medij koji dopire do mnogih - rekla je za Laudato te istaknula kako je ovaj projekt za nju 'puno više od televizijske emisije'.

- On je nastavak mog osobnog puta i svjedočanstva - rekla je.

Simona je u braku sa Stanislavom Mijokovićem od 2016. godine, a zajedno su dobili četvero djece. Prije nekoliko mjeseci je promovirala svoju novu knjigu 'Kako sam tražila ljubav' u kojoj je progovorila i o najtežim trenucima iz prošlosti, kao i da je s 15 godina prvi put probala heroin.

Simona je za InMagazin tada rekla i kako je s bivšim suprugom Antom Gotovcem u dobrim odnosima, bez obzira na turbulentnu vezu i brak koji je završio 2010. godine. Tada je potvrdila i kako je postala baka jer je njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom, postala majka.

Zagreb: Simona Mijoković predstavila knjigu Kako sam tražila ljubav

- Gabriela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu, koja nije bila baš po mojoj volji, ali opet iako mlada, ona se ostvarila u životu. Ona je rekla 'da' životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj - rekla je Simona tada.